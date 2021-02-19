"Свідомо допомагають бойовикам": в РНБО розповіли про нафтопереробний завод в РФ Медведчука та Марченко

Санкції проти Віктора Медведчука та Оксани Марченко ввели через нафтопереробний завод в РФ, який знаходиться за 14 км від кордону з Україною.

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Про це в ефірі "Свобода слова Савіка Шустера" заявив секретар РНБО України Олексій Данілов.

"За 14 км від нашого кордону на території РФ знаходиться один із нафтопереробних заводів, яким володіє пан Медведчук спільно зі своєю дружиною і пан Козак, також зі своєю дружиною. Відповідно постачання паливо-мастивних матеріалів всього заводу відбувається на територію терористам, які вбивають наших хлопців. Тому нічого тут дивного немає. У нас більш ніж достатньо доказів того, що це терористичне угрупування, яке свідомо допомагає бойовикам", – сказав він.

Також Данілов зазначив, що за рішення ввести санкції всі члени РНБО проголосували одноголосно.

Нагадаємо, Марченко (дружина народного депутата Віктора Медведчука, який теж потрапив під санкції) володіє 75% Новошахтинського нафтопереробного заводу в Ростовській області РФ.

Лавренюк – дружині також підсанкціонного депутата Тараса Козака – належать інші 25% НПЗ. При цьому у неї є також і паспорт Росії, що заборонено українським законодавством, але дає можливість накласти на неї санкції як на іноземну особу.

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При цьому нафтопродукти з цього підприємства поставляли бойовикам так званих "ЛНР" і "ДНР" на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей.

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