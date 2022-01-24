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Збожеволів! Кадирову знову не дає спокою Україна

Павло Чернишук Павло Чернишук Редактор Влада Сьогодні
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24 січня, 18:09
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Глава Чечні заявив, що якби був на місці президента, то направив війська в Україну
За словами Рамзана Кадирова, Росії потрібно вживати запобіжні заходи.
За словами Рамзана Кадирова, Росії потрібно вживати запобіжні заходи. / Фото: Колаж: Сьогодні

Сполучені Штати Америки для України нічого доброго не бажають .

Про це заявив глава Чеченської Республіки РФ Рамзан Кадиров.

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"От зараз "придумали" Україну. А що, Росія має поступатися західним країнам, які за 9 тис. кілометрів? Хто не розуміє, що Америка для України нічого доброго не бажає? Їм, щоб диктувати Росії свої умови, потрібна держава, щоб поставити "там бази", – сказав він.

"Приймати запобіжні заходи"

На його думку, в Україні люди мають протистояти цьому:

"А якщо ні, то Росія повинна вживати заходів. Якби я був на місті президента, то давно б забрав Україну, направив туди війська, навів би лад. Якщо божевільні, продажні люди стоять на чолі держави і загрожують нашій безпеці, ми повинні мовчати, чи що? Якби в Сирії не зупинили, це перейшло б усе до нас у Росію. Також і з України все перейде до нас, треба запобіжні заходи вживати", – сказав Кадиров.

Глава Чеченської Республіки РФ Рамзан Кадиров, фото.

Також він зазначив, що є "піхотинцем" президента Росії Володимира Путіна:

"Я служу своєму народу, я – піхотинець Путіна, не жартуйте з нами! Росія була, є і буде великою державою. Навіть якщо весь світ буде проти, я буду з президентом, я буду з Володимиром Володимировичем, бо я йому тричі життям зобов'язаний ".

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Що ще Кадиров говорив про Україну

Раніше Рамзан Кадиров заявив, що Україну можуть приєднати до Росії . При цьому він наголосив, що це може статися, якщо президент Володимир Зеленський продовжуватиме антиросійську політику.

"Моє глибоке переконання, якщо пан Зеленський та його команда так поводитимуться, то Україну мають приєднати до нашої країни. Українці – наш народ, це наша територія", – сказав Рамзан Кадиров.

Окрім цього, голова Чечні зазначив, що міг би давно сам вирішити питання із приєднанням.

Також в продовження своїх слів Кадиров сказав, що йому не складе труднощів зібрати 100-тисячну армію бойовиків та виїхати до будь-якої точки світу. При цьому він заявив, що його слова про можливе приєднання України до Росії є його особистою думкою:

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Глава Чеченської Республіки РФ Рамзан Кадиров, фото – Getty Images

"Мені ніколи ніхто не говорив робити заяви щодо України чи інших держав. Я не говорив від імені голови Чеченської Республіки, я говорив як Рамзан Кадиров, як громадянин РФ, який непокоїться за свою республіку, народ та державу".

Кадиров вже давно домовився до санкцій

У 2020 році Держдепартамент США ввів санкції щодо голови Чечні Рамзана Кадирова "за численні брутальні порушення прав людини".

Там стверджували, що мають достовірну інформацію про те, що Кадиров несе відповідальність за "чисельні грубі порушення прав людини, включаючи тортури і позасудові вбивства", що здійснюються більше 10 років.

Нагадаємо, народний депутат Євген Шевченко зажадав від голови Чеченської Республіки Рамзана Кадирова вибачень за його слова щодо приєднання України до Чечні. Він наголосив, що це образа всього українського народу.

Шевченко додав, що такі заяви є неприпустимими, тим більше для політика.

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