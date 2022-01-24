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Сошел с ума! Кадырову снова не дает покоя Украина

Павел Чернышук Павел Чернышук Редактор Власть Сегодня
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24 января, 18:09
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Глава Чечни заявил, что если бы был на месте президента, то направил войска в Украину
По словам Рамзана Кадырова, России нужно принимать упреждающие меры.
По словам Рамзана Кадырова, России нужно принимать упреждающие меры. / Фото: Коллаж: Сегодня

Соединенные Штаты Америки для Украины ничего хорошего не желают.

Об этом заявил глава Чеченской Республики РФ Рамзан Кадыров.

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"Вот сейчас "придумали" Украину. А что, Россия должна уступать западным странам, которые за 9 тыс. километров? Кто не понимает, что Америка для Украины ничего хорошего не желает? Им, чтобы диктовать России свои условия, нужно государство, чтобы поставить там базы", – сказал он.

"Принимать упреждающие меры"

По его мнению, в Украине люди должны противостоять этому:

"А если нет, то Россия должна принимать меры. Если бы я был вместо президента, то давно забрал бы Украину, направил туда войска, навел бы порядок. Если сумасшедшие, продажные люди стоят во главе государства и угрожают нашей безопасности, мы должны молчать, что ли? Если бы в Сирии не остановили, это перешло бы все к нам в Россию. Также и с Украины все перейдет к нам, нужно упреждающие меры принимать", – сказал Кадыров.

Глава Чеченской Республики РФ Рамзан Кадыров, фото – Сегодня

Также он отметил, что является "пехотинцем" президента России Владимира Путина:

"Я служу своему народу, я – пехотинец Путина, не шутите с нами! Россия была, есть и будет великой державой. Даже если весь мир будет против, я буду с президентом, я буду с Владимиром Владимировичем, потому что я ему трижды жизнью обязан".

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Что еще Кадыров говорил об Украине

Ранее Рамзан Кадыров заявил, что Украину могут присоединить к России. При этом он подчеркнул, что это может произойти, если президент Владимир Зеленский будет продолжать антироссийскую политику.

"Мое глубокое убеждение, если господин Зеленский и его команда так будут вести себя, то Украину должны присоединить к нашей стране. Украинцы — наш народ, это наша территория", – сказал Рамзан Кадыров.

Кроме этого, глава Чечни отметил, что мог бы давно сам решить вопрос с присоединением.

Также в продолжение своих слов Кадыров сказал, что ему не составит труда собрать 100-тысячную армию боевиков и выехать в любую точку мира. При этом он заявил, что его слова о возможном присоединении Украины к России, являются его личным мнением:

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Глава Чеченской Республики РФ Рамзан Кадыров, фото – Getty Images

"Мне никогда никто не говорил делать заявления в отношении Украины или иных государств. Я не говорил от лица главы Чеченской Республики, я говорил как Рамзан Кадыров, как гражданин РФ, который беспокоится за свою республику, народ и государство".

Кадыров уже давно договорился до санкций

В 2020 году Госдепартамент США ввел санкции в отношении главы Чечни Рамзана Кадырова "за многочисленные грубые нарушения прав человека".

Там утверждали, что располагают достоверной информацией о том, что Кадыров несет ответственность за осуществляемые на протяжении более 10 лет "многочисленные грубые нарушения прав человека, включая пытки и внесудебные убийства".

Напомним, народный депутат Евгений Шевченко потребовал от главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова извинений за его слова о присоединении Украины к Чечне. Он подчеркнул, что это оскорбление всего украинского народа.

Шевченко добавил, что такие заявления недопустимы, тем более для политика.

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