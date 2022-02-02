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Зібралися "брати Київ", але тремтять від страху: у Соловйова влаштували епічний ср*ч

Марія Николаєнко Марія Николаєнко Редактор Влада Сьогодні
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2 лютого, 10:53
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Втікач нардеп Ігор Марков боїться їхати в Україну, але закликає її захопити
/ Фото: Колаж: Сьогодні

Колишній український нардеп Ігор Марков влаштував пересварку на російському телебаченні з депутатом Держдуми РФ Костянтином Затуліним. Відео опублікував у себе у Facebook журналіст Денис Казанський.

На відео Марков заявляє, що Росія має захопити Україну.

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"Будь-який варіант, за якого ми не опинимося в Києві, буде однозначно на Заході сприйнятий як їхня беззаперечна перемога", – заявив він.

У відповідь Затулін запитав його, як це зробити, і запропонував вирушити до Києва самому. На це Марков почав кричати, що його там уб'ють, і дорікнув російським політикам у бездіяльності щодо України.

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"Ви 20 років займалися Україною. Партія регіонів – ваше пряме породження", – заявив Марков.

Виступав за федералізацію і втік до Росії

Ігор Марков почав будувати політичну кар'єру в Одесі. Тричі його обирали депутатом Одеської міської ради. Входив у постійну комісію Одеської міської ради з планування, бюджету та фінансів. У грудні 2012 року став народним депутатом України у 133-му мажоритарному окрузі (Одеса). У Раді увійшов до фракції Партії регіонів.

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12 вересня 2013 року Вищий адміністративний суд України зобов'язав ЦВК позбавити Маркова депутатського мандату. Причиною став позов ексдепутата Юрія Кармазіна у справі про фальшування результатів виборів в окрузі № 133. Після початку судового розгляду Марков за власним бажанням вийшов із фракції Партії регіонів. Під час скандалу Марков заявив, що Партія регіонів зрадила виборців південного сходу України і її чекає крах. Пізніше він закликав депутатів виходити з Партії регіонів.

У 2014 році Марков утік з України через кримінальну справу проти нього за фактом організації побиття учасників мітингу в Одесі у 2007 році. Цю справу розслідували кілька років з 2009 року. За цей час Марков виїжджав з України та повертався, якийсь час перебував під вартою — його затримали 22 жовтня 2013 року, кілька разів продовжували запобіжний захід і звільнили 25 лютого 2014 року. Після цього Марков втік з України.

В Україні Маркова також звинувачують у фінансуванні терористичних організацій "ЛНР" та "ДНР" та спробах зазіхнути на територіальну цілісність держави. Він виступав за федералізацію України і запровадження другої державної мови — російської.

У грудні 2014 року МВС оголосило Ігоря Маркова у розшук як "особу, яка ховається від суду". У 2015 році екснардепа затримували в Італії на вимогу української сторони, проте Італія відмовила в екстрадиції Маркова.

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