Собрались "брать Киев", но трясутся от страха: у Соловьева устроили эпичный ср*ч

Беглый нардеп Игорь Марков боится ехать в Украину, но призывает ее захватить

Игорь Марков пришел на эфир к Соловьеву / Фото: Коллаж: Сегодня

Бывший украинский нардеп Игорь Марков устроил перепалку на российском телевидении с депутатом Госдумы РФ Константином Затулиным. Видео опубликовал у себя в Facebook журналист Денис Казанский.

На видео Марков заявляет о том, что Россия должна захватить Украину.

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"Любой вариант, при котором мы не окажемся в Киеве, будет однозначно на Западе воспринят как их безоговорочная победа", — заявил он.

В ответ Затулин спросил его, как это сделать, и предложил отправиться в Киев самому. На это Марков начал кричать, что его там убьют, и упрекнул российских политиков в бездействии по поводу Украины.

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"Вы 20 лет занимались Украиной. Партия регионов — ваше прямое порождение", — заявил Марков.

Выступал за федерализацию и сбежал в Россию

Игорь Марков начал строить политическую карьеру в Одессе. Трижды избирался депутатом Одесского городского совета. Входил в постоянную комиссию Одесского городского совета по планированию, бюджету и финансам. В декабре 2012 года стал народным депутатом Украины по 133-му мажоритарному округу (Одесса). В Раде вошел во фракцию Партии регионов.

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12 сентября 2013 года Высший административный суд Украины обязал ЦИК лишить Маркова депутатского мандата. Причиной стал иск экс-депутата Юрия Кармазина по делу о фальсификации результатов выборов в округе №133. После начала судебного разбирательства Марков по собственному желанию вышел из фракции Партии регионов. В ходе скандала Марков заявил, что Партия регионов предала избирателей юго-востока Украины и ее ждет крах. Позже он призывал депутатов выходить из Партии регионов.

В 2014 году Марков сбежал из Украины из-за уголовного дела против него по факту организации избиения участников митинга в Одессе в 2007 году. Это дело расследовалось несколько лет с 2009 года. За это время Марков выезжал из Украины и возвращался, некоторое время находился под стражей — его задержали 22 октября 2013 года, несколько раз продлевали меру пресечения и освободили 25 февраля 2014 года. После этого Марков скрылся из Украины.

В Украине Марков также обвиняется в финансировании террористических организаций т.н. "ЛНР" и "ДНР" и попытках посягнуть на территориальную целостность Украины. Он выступал за федерализацию Украины и внедрение второго государственного языка.

В декабре 2014 года МВД Украины объявило Игоря Маркова в розыск как "лицо, которое скрывается от суда". В 2015 году экс-нардепа задерживали в Италии по требованию украинской стороны, однако в итоге Италия отказала в экстрадиции Маркова.

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