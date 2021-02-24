"Слуги народу" про ситуацію з вироком Стерненку: Правосуддя є основою демократії

У пропрезидентській політсилі кажуть, що не можна підміняти демократичні процедури вуличними акціями

Депутати парламентської фракції "Слуга народу" зробили заяву щодо ситуації, яка склалася після винесення судом в Одесі вироку у справі Сергія Стерненка, яким активіста було засуджено до 7 років позбавлення волі.

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Про це нардеп від "Суги народу", голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев пише на свої сторінці у Facebook.

У фракції наголошують, що право людини та громадянина на мирні зібрання є основою сучасної демократії.

"Ми завжди підтримуємо реалізацію політичних прав українців в будь-яких законних формах. Поряд з цим, ми визнаємо, що демократія грунтується на повазі до закону та його додержанні. Тому ми категорично засуджуємо будь-які прояви насильства і не поділяємо спроби використати реалізацію права на мирні зібрання як засіб тиску на органи влади і суд з метою уникнення окремими особами правосуддя, яке теж є основою демократії", – йдеться у заяві.

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У свою чергу "слуги народу" вимагають від правоохоронних органів діяти відповідно до закону з мінімальною толерантністю до порушень правопорядку на вулицях міст. А політиків, які намагаються використовувати в своїх цілях рішення суду у справі Стерненка, закликають "утриматися від нерозумної витрати коштів", сконцентрувавшись на погашенні своїх зобов'язань перед державою.

"Ми ніколи не повинні підміняти демократичні процедури вуличними акціями, що супроводжуються насильством та зухвалою неповагою до правопорядку", – заявили у пропрезидентській політичній силі.

Нагадаємо, після винесення вироку Стерненку у декількох містах України пройшли акції його прихильників. У Києві незгодні з вироком навіть намагалися штурмувати Офіс президента.

У результаті заворушень на вулиці Банковій у Києві правоохоронці затримали 24 особи – з них зібрали пояснювальні і всіх відпустили. У поліції заявили про 27 постраждалих поліцейських і представників Нацгвардії – у більшості опіки очей.

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