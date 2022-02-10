"Слуга народу" розповів мешканкам Рівного, з ким не треба спати (фото)

Дмитро Соломчук розмістив своєрідний борд

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Нардеп від "Слуги народу" Дмитро Соломчук оригінальним чином вирішив привітати мешканців із Днем усіх закоханих. Про це пише 24 канал.

На білбордах зображено самого політика, своє фото він прикрасив цитатою з поезії Тараса Шевченка "Катерина". Щоправда, трохи перероблений.

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На борді написано "Любіться, городянки, але не з москалями". Як відомо, незабаром буде День закоханих.

Звичайно, найпершими на "креатив від політиків" реагують користувачі соцмереж. Деяких коментаторів насмішив білборд нардепа, а декого навіть обурив.

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"Любіться, панночки, та не зі слугами, бо ці слуги – злі люди, горе буде з вами", – написав один із коментаторів.

Як піаряться нардепи

Депутат облради від ОПЗЖ у Житомирі повісив вітальні білборди з нагоди 9 травня, на яких зображено солдатів гітлерівської Німеччини, а під ними напис "Дякуємо за перемогу".

Депутат Верховної Ради України від фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко до Дня міста у Полтаві розмістив білборди, на яких зображено українського гетьмана Івана Мазепу з написом "на Москву".

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Слуги народу вміють "відрізнятися"

1 лютого нардеп, член МФО "Розумна політика" Олег Воронько після свого виступу у Верховній Раді вийшов із фракції "Слуга народу".

2 лютого нардепа Олександра Трухіна, який потрапив у скандал через ДТП, виключили із партії "Слуга народу".

28 січня народного депутата із "Слуги народу" Сергія Кузьміних детективи НАБУ зловили на півмільйонному хабарі.

25 січня в Одеській міськраді позафракційний нардеп та член міжфракційного об'єднання "Розумна політика" Артем Дмитрук вчинив бійку.

Крім того, не на камеру деякі "слуги народу" заговорили про можливу зміну назви партії хоча офіційно в політсилі заявляють, що таких планів немає.

Нещодавно перший віце-спікер Верховної Ради, член партії "СН" Олександр Корнієнко розповідав, чому "слуги" постійно потрапляють у скандали. Він зазначив, що раніше вони були простими та невідомими людьми, а коли стали депутатами – почалися проблеми.

Голова партії Олена Шуляк говорила, що на з’їзді партії, який буде у першому кварталі 2022 року, планується створення Дисциплінарної комісії – депутатів каратимуть за провини.

Також "Слуга народу" готує списки депутатів "на виліт" – до місцевих депутатів розпочнуть застосовувати процедуру імперативного мандату.

У листопаді 2021 року народний депутат Роман Соха вийшов із партії "Слуга народу" через розбіжності з кадровою політикою президента.

У жовтні фракція "Слуга народу" виключила народного депутата Людмилу Буймістер, яка голосувала проти ухвалення закону про олігархів.

У листопаді 2019 року із фракції були виключені депутати Ганна Скороход та Антон Поляков.

На початку вересня минулого року із "Слуги народу" виключили Гео Лероса, який висловлювався проти президента України Володимира Зеленського.

Крім того, Олександра Дубинського у 2021 році виключили з фракції, а згодом і з партії.