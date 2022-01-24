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Слили военную тайну? В Раде есть депутатский бункер на тысячу человек

Павел Чернышук Павел Чернышук Редактор Власть Сегодня
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24 января, 23:30
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Олег Ляшко раскрыл детали секретного строения времен СССР
Олег Ляшко сделал неожиданное заявление.
Олег Ляшко сделал неожиданное заявление. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине существует подземный комплекс, где могут разместиться не только депутаты Верховной Рады, но и аппарат.

Об этом в эфире программы "Время Голованова" на телеканале "Украина 24" рассказал лидер Радикальной партии Олег Ляшко.

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"Я не знаю, можно об этом рассказывать или нет – не помню, есть ли там гриф "Секретно". Я знаю, где это помещение. Скажу в общих чертах: это в тайном месте под землей, подземные бункеры", – сказал он.

Подземный комплекс?

По словам Олега Ляшко, бункеры полностью оснащены для проживания, пребывания и работы – не только для депутатов, но и для аппарата Верховной Рады.

"И даже в бюджете Верховной Рады есть строчка "На мобилизационные мероприятия", в том числе на поддержание жизнеспособности этого подземного комплекса. Как у Гитлера, когда у него ставка была "Вервольф", – рассказал он.

Лидер Радикальной партии Олег Ляшко

Также Ляшко отметил, что в комплексе могут находиться около 1000 человек:

"Это большой подземный комплекс, построенный при советской власти на случай ядерной войны. Там планировалось размещение органов управления высших органов власти УССР – оно по наследству перешло Украине. Это помещение рассматривается как запасной комплекс для работы парламента Украины.

Но рассказывать больше какие-либо детали я не могу, потому что думаю, что все эти материалы проходят под грифом "Секретно". Я проконсультируюсь со специалистами и выясню. Если можно об этом будет подробнее рассказать в следующей программе, то я вам расскажу".

А был ли бункер?

Также в программе "Время Голованова" народный депутат Сергей Власенко заявил, что никогда такого бункера не видел.

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"Я вам так скажу. Я в украинском парламенте уже 13,5 года. Ни одного такого бункера я не видел. Если его коллеги видели, окей. Я не готов с этим спорить – таких бункеров не видел и мне об этом ничего не известно. Если бы я знал, что такой бункер есть или знал, что его нет, я бы об этом сказал", – сказал нардеп.

Напомним, лидер Радикальной партии Олег Ляшко на Киевском форуме по безопасности заявил, что сегодня нет ничего важнее единства в условиях российской угрозы, нависшей над Украиной. Также он призвал жителей Украины к мобилизации и объединению усилий для отражения агрессии России.

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