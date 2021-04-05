Скоро ми розірвемо взагалі все: в Кремлі відреагували на рішення Зеленського про санкції

У Путіна не виключають, що скоро взаємини з Україною досягнуть дна

У Кремлі пригрозили дзеркальними заходами у відповідь на нові санкції України. Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков не відкидає, що скоро Україна і Росія розірвуть усе, що тільки можна.

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Так він прокоментував санкції проти федерального агентства "Росспівробітництво", передає Інтерфакс.

За його словами, в Кремлі глибоко жалкують у зв'язку з рішенням президента України Володимира Зеленського.

"Ми скоро, напевно, з Україною дійдемо до такого рівня взаємовідносин, що для взаємності (щодо санкцій) більше не залишиться місця – ні для перших кроків, ні для кроків на основі взаємності. Ми розірвемо взагалі все, що є. Це погано", – заявив Пєсков.

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При цьому він відповів, чи варто чекати дзеркальних заходів стосовно Українського культурного центру у Москві.

"Ви знаєте, що принцип взаємності ніхто не відміняв. Безумовно, російська сторона буде реагувати таким чином і так, щоб це найкраще відповідало нашим власним інтересам", – додав спікер Кремля.

Як повідомляли новини "Сьогодні", нещодавно розгорівся скандал через те, що Російський центр науки і культури у Києві (філія "Росспівробітництва") заявив, що український поет Тарас Шевченко нібито є російським. Міністр культури Олександр Ткаченко зажадав, щоб РНБО терміново вжила заходів проти росіян.

А у травні 2018 року ми публікували відео, як главу "Росспівробітництва" у Києві облили зеленкою і фекаліями.

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