Зеленський ввів санкції проти топ-10 контрабандистів та 79 компаній

У неділю, 4 квітня, президент України Володимир Зеленський ввів санкції проти десяти фізичних та юридичних осіб, рішення про які прийняли на засіданні РНБО.

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Про це повідомляє прес-служба ОПУ.

"Володимир Зеленський підписав указ, яким увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони від 2 квітня 2021 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій). Цим рішенням РНБО підтримала внесені Службою безпеки України пропозиції щодо застосування персональних спеціальних економічних та інших санкцій строком на три роки до десяти фізичних осіб", – йдеться в повідомленні.

Розповідаючи про рішення РНБО у своєму недавньому відеозверненні Зеленський, зазначив, що подібні санкції запроваджують вперше в історії України.

"Боротьба з контрабандою буде продовжена, це перша десятка, але точно не остання", – заявив президент.

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Крім того, згідно з рішенням РНБО, санкції застосовані до 79 компаній. Серед них "Россотрудничество", "Волга-Днепр" та інші.

Найближчим часом СБУ, Нацбанк та Кабмін повинні забезпечити реалізацію та моніторинг ефективності обмежувальних заходів.

А МЗС доручили поінформувати компетентні органи Європейського Союзу, США та інших держав про застосування санкцій.

Раніше ми писали, що в цей же день президент підписав указ про пришвидшення вакцинації українців, який анонсував секретар РНБО Олексій Данілов.

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