Політика
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
✌ Переговори Джонсона та Зеленського 🔦 Обшук у Коболєва ⛔ Криваві "протести" 📋 Як підготуватися до НС
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Новини політики

"Скоро буде розквіт": Співак нагадав про старе пророцтво Ванги про Україну

Павло Заяць Павло Заяць
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
1 лютого, 23:36
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Дмитро Співак обнадіяв українців
Ванга передбачила Україні розквіт, стверджує Співак
Ванга передбачила Україні розквіт, стверджує Співак / Фото: Колаж: Сьогодні

Знаменита болгарська ясновидиця Ванга напророкувала Україні період розквіту, який настане найближчими роками.

Про це розповів політолог Дмитро Співак в ефірі телеканалу "Україна 24" .

Реклама

"Сьогодні день народження Ванги, знаменитої віщунки. Я точно дослівно її слова не пам'ятаю, але воно (пророцтво Ванги – ред.) звучало так, що через усі поневіряння та випробування Україна пройде, і обов'язково настане найближчими роками період розквіту. Я в це вірю", – заявив Співак.

Ванга
Ванга

Пророцтва Ванги

Ванга (Вангелія Пандєва Гуштерова, 1911-1996 р.р.) – сліпа мешканка Болгарії, якій приписували дар ясновидіння.

Пророцтва, які зробила Ванга перед смертю, так до кінця і не розшифрували.

Реклама

Зокрема, ясновидиця казала, що Європа постраждає не лише від воєн та хвороб. На її територію приземлиться якесь небесне тіло, яке впаде у воду та викличе катастрофічні повені. Частина територій опиниться під водою.

Також вона передбачила, що США розпадуться через війни та економічні кризи.

Журналіст Дмитро Гордон, який відвідував Вангу понад 30 років тому, розповів, що деякі її прогнози стосувалися і України .

Читайте також:

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
«Сьогодні» в Telegram Пiдпишись на RSS-канал
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Політика
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Останні новини
Пряма трансляція ukraine24
Doodle Сьогодні
1 лютого. Олександр Селькірк. Рівно 313 років тому британський парусник "Герцог" під командуванням другого капітана Томаса Довера виявив на одному з островів архіпелагу Хуан Фернандес у Тихому океані загубленого шотландського моряка...
Історія дня - за хвилину
КРАЩІ З КРАЩИХ
Досягнення, що надихають
Відчуй смак успіху
Влада
Візит Зеленського до Байдена у Вашингтон
Докладніше
Комаровський в темі
Який тест на COVID-19 надійніший
Думка Комаровського
Читати статтю
АКТУАЛОЧКА
Збираєшся на пікнік?
Де краще купувати продукти
Хочу дізнатись
Кейт Вінслет для LA Times
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Спецпроект
Календар лайфхаків на літо
Серпень
Лайфхаки за календарем
Для батьків
Аптечка малюка у відпустці і дома
Зібрати
Прийдешні події в сферах музики і кіно

ОМКФ

14 — 21 серпня

Венеціанський кінофестиваль

1 — 11 вересня

Emmy Awards

19 вересня
Сприятливі та небезпечні дні у серпні
Місячний календар на серпень
Що треба робити

TV News

Covid’19

Головні теми

Погода

Гороскоп
Політика
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти