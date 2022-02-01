"Скоро будет расцвет": Спивак напомнил о старом предсказании Ванги об Украине

Дмитрий Спивак обнадежил украинцев

Ванга предсказала Украине расцвет, утверждает Спивак / Фото: Коллаж: Сегодня

Знаменитая болгарская ясновидящая Ванга напророчила Украине период расцвета, который наступит в ближайшие годы.

Об этом рассказал политолог Дмитрий Спивак в эфире телеканала "Украина 24".

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"Сегодня день рождения Ванги, знаменитой прорицательницы. Я точно дословно ее слова не помню, но оно (пророчество Ванги – ред.) звучало так, что через все мытарства и испытания Украина пройдет, и обязательно наступит в ближайшие годы период расцвета. Я в это верю", – заявил Спивак.

Ванга

Предсказания Ванги

Ванга (Вангелия Пандева Гуштерова, 1911-1996 г.г.) – слепая жительница Болгарии, которой приписывали дар ясновидения.

Предсказания, которые сделала Ванга перед смертью, до конца так и не расшифровали.

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В частности, ясновидящая говорила, что Европа пострадает не только от войн и болезней. На ее территорию приземлится некое небесное тело, которое упадет в воду и вызовет катастрофические наводнения. Часть территорий окажется под водой.

Также она предсказала, что США распадутся из-за войн и экономических кризисов.

Журналист Дмитрий Гордон, посещавщий Вангу более 30 лет назад, рассказал, что некоторые ее предсказания касались и Украины.