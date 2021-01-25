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Сімферополь і Севастополь – це Росія? Мінкульт вимагає пояснень від BBC

25 січня, 11:48

Стас Кожемякін Стас Кожемякін

Український уряд звернувся до посольства Великої Британії зі скаргою на журналістів

Міністерство культури і інформаційної політики України зажадало від посольства Великої Британії пояснень у зв'язку з тим, що російське бюро BBС назвало російськими містами незаконно окуповані Севастополь і Сімферополь.

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Про це 25 січня повідомив у своєму Telegram-каналі міністр культури Олександр Ткаченко.

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"Бі-Бі-Сі багато років вважається міжнародним взірцем достовірності інформації у матеріалах, тому МКІП звернеться до посольства Британії в Україні, щоб отримати роз’яснення від штаб-квартири Бі-Бі-Сі у Лондоні, чому їхня російська філія внесла Севастополь та Сімферополь у список російських міст, де проходили акції протесту проти затримання Навального", – написав Ткаченко, звинувативши британського мовника в подвійних стандартах.

Інцидент, про який заявив український міністр, стався 23 січня. Коментуючи масові народні виступи на підтримку російського опозиціонера Олексія Навального, "Російська служба BBC" згадала Сімферополь і Севастополь серед російських міст

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Така позиція була засуджена багатьма українськими чиновниками і МЗС. Ткаченко ж стверджує, що дотримання інформаційної безпеки міжнародними інформаційними агентствами посприяє впровадженню міжнародних санкцій проти російської влади за репресії щодо мирних протестувальників. До речі, Франція вже запропонувала покарати Кремль за насильство над демонстрантами.

Нагадаємо, що тисячі людей, які вийшли на вулиці 23 січня, були затримані, а деякі після "знайомства" з службовцями ОМОН опинилися в реанімації.

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Крим міністерство культури Олександр Ткаченко BBC

Джерело: Сьогодні

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