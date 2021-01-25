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Симферополь и Севастополь – это Россия? Минкульт требует объяснений от BBC

25 января, 11:48

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Украинское правительство обратилось в посольство Великобритании с жалобой на журналистов

Министерство культуры и информационной политики Украины потребовало от посольства Великобритании объяснений в связи с тем, что российское бюро BBС назвало российскими городами оккупированные Севастополь и Симферополь.

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Об этом 25 января сообщил в своем Telegram-канале министр культуры Александр Ткаченко.

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"Би-Би-Си много лет считается международным образцом достоверности информации в материалах, поэтому МКИП обратится в посольство Великобритании в Украине, чтобы получить разъяснения от штаб-квартиры Би-Би-Си в Лондоне, почему их российский филиал внес Севастополь и Симферополь в список российских городов, где проходили акции протеста против задержания Навального", – написал Ткаченко, обвинив британский вещатель в двойных стандартах.

Инцидент, о котором заявил украинский министр, произошел 23 января. Комментируя массовые народные выступления в поддержку российского оппозиционера Алексея Навального, "Русская служба BBC" упомянула Симферополь и Севастополь среди российских городов

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Такая позиция была осуждена многими украинскими чиновниками и МИД. Ткаченко же утверждает, что соблюдение информационной безопасности международными информационными агентствами поспособствует введению международных санкций против российских властей за репрессии в отношении мирных протестующих. Кстати, Франция уже предложила наказать Кремль за насилие над демонстрантами.

Напомним, что тысячи людей, вышедших на улицы 23 января, были задержаны, а некоторые после "знакомства" со служащими ОМОН оказались в реанимации.

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Крым министерство культуры Александр Ткаченко BBC

Источник: Сегодня

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