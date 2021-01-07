Штурм Капітолію у США: Зеленський засудив дії протестувальників

Президент України Володимир Зеленський відреагував на штурм Капітолію у США. Він засудив "безпрецедентне насильство проти Конгресу США".

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Про це він написав на своїй сторінці в Twitter.

За його словами, стійкість влади США надихає. Він назвав Конгрес "найбільшим демократичним інститутом у світі".

"Ми рішуче засуджуємо безпрецедентне насильство проти Конгресу США. Нас надихає стійкість найстарішої та найбільшої демократичної установи у світі, яка протягом кількох годин після цієї жахливої атаки провела історичну сесію, яка підтвердила волю американського народу", – написав він.

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Нагадаємо, дебати в Конгресі США 6 січня щодо результатів виборів перервали через штурм Капітолію прихильниками Дональда Трампа. Конгресменам довелося терміново евакуюватися: у будівлі розпилили сльозогінний газ.

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