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  1. Новости политики

Штурм Капитолия в США: Зеленский осудил действия протестующих

7 января, 12:34

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Президент вдохновился стойкостью Конгресса США

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на штурм Капитолия в США. Он осудил "беспрецедентное насилие против Конгресса США".

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Об этом он написал на своей странице в Twitter.

По его словам, стойкость властей США вдохновляет. Он назвал Конгресс "величайшим демократическим институтом в мире".

"Мы решительно осуждаем беспрецедентное насилие против Конгресса США. Нас вдохновляет стойкость старейшего и величайшего демократического института в мире, который всего за несколько часов после этого ужасного нападения провел историческое заседание, подтвердившее волю американского народа", - написал он.

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Напомним, дебаты в Конгрессе США 6 января о результатах выборов прервали из-за штурма Капитолия сторонниками Дональда Трампа. Конгрессменам пришлось срочно эвакуироваться: в здании распылили слезоточивый газ.

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Ранее сайт "Сегодня" собрал самые яркие кадры, которые в полной мере покажут то, что происходило в США этой ночью.

Все подробности в спецтеме "Майдан" в США

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США Владимир Зеленский протестующие
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