Русский
$ 27,4
32,74
  1. Влада

Штрафи за виїзд з ОРДЛО через Росію скасували

29 червня 2021 18:33

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

Бойовики блокують відкриття КПВВ, тому українцям доводиться в'їжджати з окупованих районів Донецької та Луганської областей через Росію

/ Фото: ГПСУ

У вівторок, 29 червня, Верховна Рада скасувала штрафи за виїзд з тимчасово окупованих районів Донецької та Луганської областей через Росію.

Реклама

Відповідний законопроєкт №5478 схвалили депутати.

До речі, зараз за таке порушення загрожує штраф від 1,7 тис. гривень до 5,1 тис. гривень.

Як раніше заявив спікер української делегації в ТКГ Донбасом Олексій Арестович, бойовики блокують відкриття КПВВ, тому штрафи для українців, яким доводиться в'їжджати на підконтрольну територію з окупованих районів Донецької та Луганської областей через Росію, потрібно було скасувати.

Не пропусти!
Команда Беленюк записала емоційне відео в підтримку команди Шевченка
Борці на чолі з Беленюком підтримали футболістів

"Люди змушені їхати на підконтрольну Україні територію через Росію. А це велика проблема, яка пов'язана з тим, що згідно з чинним українським законодавством, громадяни, які виїжджають через територію Росії з ОРДЛО або навпаки в ОРДЛО, вони штрафуються" , – нагадав Арестович.

Реклама

Також нагадаємо, представники України в ТКГ постійно піднімають питання про розблокування пунктів в'їзду-виїзду на Донбасі бойовиками, одна з пропозицій було зроблено перед Великоднем, але цього так і не відбулося.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

В їдальні Ради побилися
В їдальні Ради побилися "слуги народу" – Тищенко зчепився з Куницьким (оновлено)Влада
Зеленський зателефонував футболістам збірної України перед надважливим матчем (фото)
Зеленський зателефонував футболістам збірної України перед надважливим матчем (фото)Влада
Зеленський про Конституцію Орлика:
Зеленський про Конституцію Орлика: "Повертаємо Україні Україну"Влада
"Н*хер ти телефон кидаєш, дебіл?": відео бійки Тищенка та КуницькогоВлада
"Хто сильніший, ми з вами знаємо". Зеленський розсмішив Раду перед матчем Україна – ШвеціяВлада
Зеленський ввів
Зеленський ввів "податок на Google"Бізнес

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти