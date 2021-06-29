Штрафи за виїзд з ОРДЛО через Росію скасували

Бойовики блокують відкриття КПВВ, тому українцям доводиться в'їжджати з окупованих районів Донецької та Луганської областей через Росію

/ Фото: ГПСУ

У вівторок, 29 червня, Верховна Рада скасувала штрафи за виїзд з тимчасово окупованих районів Донецької та Луганської областей через Росію.

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Відповідний законопроєкт №5478 схвалили депутати.

До речі, зараз за таке порушення загрожує штраф від 1,7 тис. гривень до 5,1 тис. гривень.

Як раніше заявив спікер української делегації в ТКГ Донбасом Олексій Арестович, бойовики блокують відкриття КПВВ, тому штрафи для українців, яким доводиться в'їжджати на підконтрольну територію з окупованих районів Донецької та Луганської областей через Росію, потрібно було скасувати.

"Люди змушені їхати на підконтрольну Україні територію через Росію. А це велика проблема, яка пов'язана з тим, що згідно з чинним українським законодавством, громадяни, які виїжджають через територію Росії з ОРДЛО або навпаки в ОРДЛО, вони штрафуються" , – нагадав Арестович.

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Також нагадаємо, представники України в ТКГ постійно піднімають питання про розблокування пунктів в'їзду-виїзду на Донбасі бойовиками, одна з пропозицій було зроблено перед Великоднем, але цього так і не відбулося.