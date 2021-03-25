Шмигаль зустрівся з Папою Римським і вручив йому подарунок

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль зустрівся у Ватикані з Папою Римським Франциском, з яким обговорив серед іншого і війну на Донбасі. Про це повідомляє пресслужба Ватикану.
Папа і глава українського уряду приділили велику увагу кризі у галузі охорони здоров'я та напруженій ситуації на Донбасі. Співрозмовники висловили сподівання, що агресор припинить стріляти на користь мирного врегулювання конфлікту.
Також Шмигаль і Франциск обговорили питання, пов'язані із життям і діяльністю католицької церкви в Україні.
Під час зустрічі Шмигаль подарував Папі Римському мініатюру фігури дівчинки з меморіального комплексу Національного музею Голодомору у Києві, а також і яблуко, яке прийнято залишати біля пам'ятника жертвам Голодомору 1932-1933 рр. Також прем'єр вручив книгу "Радянський геноцид в Україні".
У свою чергу Франциск подарував Шмигалю сучасний твір – барельєф "Рука в руці", що символізує братство і милосердя.
Після їх бесіди глава уряду України зустрівся з ватиканським державним секретарем кардиналом П'єтро Пароліном і секретарем із зв'язків з державами архієпископом Полом Річардом Галлахером.
Як повідомляли новини "Сьогодні", в лютому 2020 року президент Володимир Зеленський зустрічався з Папою Римським і обговорював з ним війну на Донбасі.
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