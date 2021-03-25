Русский
$ 27,87
32,94
  1. Влада

Шмигаль зустрівся з Папою Римським і вручив йому подарунок

25 березня, 15:23

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

У Ватикані розповіли, про що понтифік і український прем'єр говорили щодо Донбасу

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль зустрівся у Ватикані з Папою Римським Франциском, з яким обговорив серед іншого і війну на Донбасі. Про це повідомляє пресслужба Ватикану.

Реклама

Папа і глава українського уряду приділили велику увагу кризі у галузі охорони здоров'я та напруженій ситуації на Донбасі. Співрозмовники висловили сподівання, що агресор припинить стріляти на користь мирного врегулювання конфлікту.

Також Шмигаль і Франциск обговорили питання, пов'язані із життям і діяльністю католицької церкви в Україні.

Під час зустрічі Шмигаль подарував Папі Римському мініатюру фігури дівчинки з меморіального комплексу Національного музею Голодомору у Києві, а також і яблуко, яке прийнято залишати біля пам'ятника жертвам Голодомору 1932-1933 рр. Також прем'єр вручив книгу "Радянський геноцид в Україні".

Фото: vaticannews.va
Реклама

Фото: vaticannews.va

В тренді
Україна завдала нового санкційного удару по Росії: хто в списку

У свою чергу Франциск подарував Шмигалю сучасний твір – барельєф "Рука в руці", що символізує братство і милосердя.

Після їх бесіди глава уряду України зустрівся з ватиканським державним секретарем кардиналом П'єтро Пароліном і секретарем із зв'язків з державами архієпископом Полом Річардом Галлахером.

Як повідомляли новини "Сьогодні", в лютому 2020 року президент Володимир Зеленський зустрічався з Папою Римським і обговорював з ним війну на Донбасі.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Ватикан Папа Римський Франциск Денис Шмигаль

Джерело: Сьогодні

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Данілов: Ніякого Донбасу не існує, його Росія нав'язала
Данілов: Ніякого Донбасу не існує, його Росія нав'язалаВлада
У Зеленського пояснили галас навколо
У Зеленського пояснили галас навколо "дивного" указу президентаВлада
Ухилився від податків на 97 млн грн: нардепу М'ялику вручили підозру
Ухилився від податків на 97 млн грн: нардепу М'ялику вручили підозруВлада
Зеленський надав чинності рішенню РНБО про нові санкції проти російських ЗМІ
Зеленський надав чинності рішенню РНБО про нові санкції проти російських ЗМІВлада
Глава РНБО розповів, хто стоїть за
Глава РНБО розповів, хто стоїть за "вкиданнями" про шкоду вакцинаціїВлада
Кулеба: Закінчити війну на Донбасі можна за тиждень, але є одна умова
Кулеба: Закінчити війну на Донбасі можна за тиждень, але є одна умоваВлада

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти