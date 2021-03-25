Шмыгаль встретился с Папой Римским и вручил ему подарок

В Ватикане рассказали, о чем понтифик и украинский премьер говорили по Донбассу

Премьер-министр Денис Шмыгаль встретился в Ватикане с Папой Римским Франциском, с которым обсудил среди прочего и войну на Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба Ватикана.

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Папа и глава украинского правительства уделили большое внимание кризису в области здравоохранения и напряженной ситуации на Донбассе. Собеседники выразили надежду, что агрессор прекратит стрелять в пользу мирного урегулирования конфликта.

Также Шмыгаль и Франциск обсудили вопросы, связанные с жизнью и деятельностью католической церкви в Украине

Во время встречи Шмыгаль подарил Папе Римскому миниатюру фигуры девочки из мемориального комплекса Национального музея Голодомора в Киеве, а вдобавок и яблоко, которое принято оставлять у памятника жертвам Голодомора 1932-1933 гг. Также премьер вручил книгу "Советский геноцид в Украине".

Реклама Фото: vaticannews.va

В свою очередь Франциск подарил Шмыгалю современное произведение – барельеф "Рука в руке", символизирующий братство и милосердие.

После их беседы глава правительства Украины встретился с ватиканским государственным секретарем кардиналом Пьетро Паролином и секретарем по связям с государствами архиепископом Полом Ричардом Галлахером.

Как сообщали новости "Сегодня", в феврале 2020 года президент Владимир Зеленский встречался с Папой Римским и обсуждал с ним войну на Донбассе.

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