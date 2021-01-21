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Шмигаль терміново скликає Кабмін через трагедію у Харкові

21 січня, 16:58

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

У Харкові у вогні загинули 15 осіб – уряд терміново взяв ситуацію на контроль

Кабінет міністрів збереться на термінове засідання через трагедію у Харкові, де під час пожежі у будинку для людей похилого віку загинули 15 осіб.

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Про це заявив у Telegram прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Через страшну пожежу у будинку для літніх людей у Харкові скликаємо позачергове засідання уряду", – повідомив він.

Прем'єр зазначив, що за дорученням президента України буде створена державна комісія на чолі з міністром розвитку громад і територій, яка займеться з'ясуванням причин трагедії.

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"Мої щирі співчуття рідним і близьким", – додав Шмигаль.

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Як повідомляли новини "Сьогодні", через пожежу у будинку для людей похилого віку загинули 15 осіб і ще п'ятеро постраждали. Всього у будинку перебували 33 людини похилого віку. Президент Володимир Зеленський оперативно відреагував- він уже дав доручення Кабміну та голові МВС Арсену Авакову.

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Харків пожежа Кабінет міністрів Денис Шмигаль

Джерело: Сьогодні

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