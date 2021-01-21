Шмигаль терміново скликає Кабмін через трагедію у Харкові

Кабінет міністрів збереться на термінове засідання через трагедію у Харкові, де під час пожежі у будинку для людей похилого віку загинули 15 осіб.
Про це заявив у Telegram прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
"Через страшну пожежу у будинку для літніх людей у Харкові скликаємо позачергове засідання уряду", – повідомив він.
Прем'єр зазначив, що за дорученням президента України буде створена державна комісія на чолі з міністром розвитку громад і територій, яка займеться з'ясуванням причин трагедії.
"Мої щирі співчуття рідним і близьким", – додав Шмигаль.
Як повідомляли новини "Сьогодні", через пожежу у будинку для людей похилого віку загинули 15 осіб і ще п'ятеро постраждали. Всього у будинку перебували 33 людини похилого віку. Президент Володимир Зеленський оперативно відреагував- він уже дав доручення Кабміну та голові МВС Арсену Авакову.
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