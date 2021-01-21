Зеленський відреагував на страшну трагедію в Харкові

Президент Володимир Зеленський назвав страшною трагедією загибель людей в будинку для літніх людей у Харкові. Він доручив міністру внутрішніх справ взяти це питання під особистий контроль.

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Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

Він доручив Кабінету міністрів негайно розібратися у ситуації з пожежею, а також терміново створити державну комісію під головуванням міністра розвитку громад і територій для з'ясування причин цієї трагедії та напрацювати механізми запобігання подібних надзвичайних ситуацій у майбутньому.

Також президент доручив голові МВС Арсену Авакову відкрити кримінальне провадження за фактом смертельної пожежі, взяти це питання під особистий контроль і якнайшвидше назвати причини трагедії.

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"Закликаю місцеву владу – очільників міст та областей – максимально співпрацювати з центральною владою і зробити все можливе для допомоги постраждалим та родичам, які втратили своїх близьких. Мої щирі співчуття", – написав Зеленський.

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Як повідомляли новини "Сьогодні", через пожежу в будинку для літніх людей загинули 15 осіб і ще п'ятеро постраждали. Всього у будинку перебувало 33 літні особи. Також з'явилося відео з місця трагедії.

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