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Шмигаль пояснив, чому заборонили продавати "карантинні" товари

13 січня, 15:46

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Українців здивували деякі карантинні заборони, було багато скарг і жартів

В Україні заборонили продавати непродовольчу продукцію для того, щоб мінімізувати скупчення людей в магазинах. Про це заявив на сьогоднішньому засіданні уряду прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

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За його словами, в Україні встановили обмеження, які максимально попереджають скупчення людей, наприклад, обмежена робота магазинів непродовольчих товарів (які не є товарами першої необхідності).

"Є багато скарг і жартів щодо того, чому в супермаркетах можна купити щось непродовольче. Розумію. Але купівля непродовольчих товарів збільшує мобільність населення. Це означає: більше часу в магазині, відповідно і велика можливість перетнутися з тим, хто хворіє без симптомів, і поширити захворюваність далі", – розповів Шмигаль.

Як уже повідомляли новини "Сьогодні", днями наш кореспондент зміг купити в одному з супермаркетів Києва заборонені товари, а в самому магазині таку категорію товарів уже навіть не перекривають стрічками.

Читайте докладніше, які товари заборонено продавати в магазинах у локдаун.

Відео: Сьогодні

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товари карантин Денис Шмигаль локдаун

Джерело: Сьогодні

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