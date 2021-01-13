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Шмыгаль объяснил, почему запретили продавать носки и другую "запрещенку"

13 января, 15:46

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Украинцев удивили некоторые карантинные запреты, было много жалоб и шуток

В Украине запретили продавать непродовольственную продукцию для того, чтобы минимизировать скопление людей в магазинах. Об этом заявил на сегодняшнем заседании правительства премьер-министр Денис Шмыгаль.

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По его словам, в Украине установили ограничения, которые максимально предупреждают скопление людей, например, ограничена работа магазинов непродовольственных товаров (которые не являются товарами первой необходимости).

"Есть много жалоб и шуток относительно того, почему в супермаркетах нельзя купить что-то непродовольственное. Понимаю. Но покупка непродовольственных товаров увеличивает мобильность населения. Это означает: больше времени в магазине, соответственно и большая возможность пересечься с тем, кто болеет без симптомов, и распространить заболеваемость дальше", – рассказал Шмыгаль.

Как уже сообщали новости "Сегодня", на днях наш корреспондент смог купить в одном из супермаркетов Киева "запрещенку", а в самом магазине такую категорию товаров уже даже не ограждают лентами.

Читайте подробнее, какие товары запрещено продавать в магазинах в локдаун.

Видео: Сегодня

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товары карантин Денис Шмыгаль локдаун

Источник: Сегодня

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