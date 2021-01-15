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Шмигаль про тариф на газ по 6,99 грн за куб. м: це найнижча ціна на українську газову біржу в січні

15 січня, 15:46

Оксана Тесленко Оксана Тесленко

Дана ціна була взята за основу для фіксації на період – лютий, березень

Уряд приділяв багато уваги питанню, як впорядкувати ситуацію на ринку газу і захистити людей від стрімкого зростання в зв'язку з підвищенням цін на газових біржах.

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Про це заявив в ексклюзивному інтерв'ю "Україні 24" прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Найнижча ціна на українську газову біржу протягом січня була 6,99 грн. Такою ціною скористалося не велика кількість споживачів, але вона була ", – сказав Шмигаль.

За його словами, дана ціна була взята за основу для фіксації на період – лютий, березень, але не пізніше, ніж до кінця опалювального сезону.

"У зв'язку з ковідом, в уряду є можливості ввести обмеження верхньої межі ціни на газ", – додав прем'єр-міністр.

Раніше Денис Шмигаль заявив, що в січні тарифи на газ будуть коливатися – від 6,99 до 11 грн в окремих областях, де є монопольне становище облгазів. Це було своєрідне зловживання, яке повинен розслідувати Антимонопольний комітет.

Всі подробиці в спецтемі Тарифи на газ

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ціна на газ тариф на газ Денис Шмигаль
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