Шмыгаль о тарифе на газ по 6,99 грн за куб. м: это самая низкая цена на украинской газовой бирже в январе

Данная цена была взята за основу для фиксации на период – февраль, март

Правительство уделяло много внимания вопросу, как упорядочить ситуацию на рынке газа и защитить людей от стремительного роста в связи с повышением цен на газовых биржах.

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Об этом заявил в эксклюзивном интервью "Украина 24" премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Самая низкая цена на украинской газовой бирже в течение января была 6,99 грн. Такой ценой воспользовалось не большое количество потребителей, но она была", – сказал Шмыгаль.

По его словам, данная цена была взята за основу для фиксации на период – февраль, март, но не позже, чем до конца отопительного сезона.

"В связи с ковидом, у правительства есть возможности ввести ограничение верхней границы цены на газ", – добавил премьер-министр.

Ранее Денис Шмыгаль заявил, что в январе тарифы на газ будут колебаться – от 6,99 до 11 грн в отдельных областях, где есть монопольное положение облгазов. Это было своеобразное злоупотребление, которое должен расследовать Антимонопольный комитет.

Все подробности в спецтеме Тарифы на газ

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