Шмигаль назвав дату поставок COVID-вакцини в Україну

МОЗ доручили до кінця року забезпечити доступ до вакцини всім категоріям громадян

Перші партії вакцини від коронавірусу Україна отримає вже найближчим часом, а пізніше почнуться поставки 2,2 млн доз препарату від AstraZeneca.

Реклама

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Він підтвердив, що вже дуже скоро надійдуть 117 тисяч доз вакцини за міжнародною програмою COVAX – ними будуть прищеплювати медиків.

Читайте також: Щеплення від COVID-19 за свій кошт: Степанов назвав умову його отримання

А AstraZeneca почне поставляти свої ліки в кінці лютого. До кінця другого кварталу цього року обсяг поставок вакцини може сягнути 3,7 млн доз.

Реклама

"Паралельно із контрактом в межах COVAX та контрактом із Sinovac у розмірі 1,9 млн доз, Уряд веде перемовини й з іншими компаніями, про результати яких буде повідомлено незабаром", – додав Шмигаль.

В тренді У Раді нова сутичка між депутатами (відео)

За його словами, наразі розроблений план вакцинації населення, який включає п'ять етапів. Також готові мобільні бригади, прищепні кабінети, холодовий ланцюг і вся необхідна інфраструктура для доставки і поширення вакцини.

Крім того, МОЗ отримало завдання до кінця року забезпечити доступ до вакцини "всім без винятку категоріям громадян".

Національну вакцинаційну кампанію прем'єр назвав одним з ключових пріоритетів уряду в 2021 році

Нагадаємо, що раніше цього дня міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомив, що Україна отримала підтвердження на поставку 12 мільйонів доз вакцини від коронавірусу AstraZeneca і Novavax.

Відео: Сьогодні

Реклама

А вже 15-16 лютого має заробити інформаційний портал з питань вакцинації, на якому можна буде записатися на вакцинацію.

Всі подробиці в спецтемі Вакцина від коронавірусу

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама