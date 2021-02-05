Шмигаль назвав дату поставок COVID-вакцини в Україну

Перші партії вакцини від коронавірусу Україна отримає вже найближчим часом, а пізніше почнуться поставки 2,2 млн доз препарату від AstraZeneca.
Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
Він підтвердив, що вже дуже скоро надійдуть 117 тисяч доз вакцини за міжнародною програмою COVAX – ними будуть прищеплювати медиків.
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А AstraZeneca почне поставляти свої ліки в кінці лютого. До кінця другого кварталу цього року обсяг поставок вакцини може сягнути 3,7 млн доз.
"Паралельно із контрактом в межах COVAX та контрактом із Sinovac у розмірі 1,9 млн доз, Уряд веде перемовини й з іншими компаніями, про результати яких буде повідомлено незабаром", – додав Шмигаль.
За його словами, наразі розроблений план вакцинації населення, який включає п'ять етапів. Також готові мобільні бригади, прищепні кабінети, холодовий ланцюг і вся необхідна інфраструктура для доставки і поширення вакцини.
Крім того, МОЗ отримало завдання до кінця року забезпечити доступ до вакцини "всім без винятку категоріям громадян".
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Нагадаємо, що раніше цього дня міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомив, що Україна отримала підтвердження на поставку 12 мільйонів доз вакцини від коронавірусу AstraZeneca і Novavax.
А вже 15-16 лютого має заробити інформаційний портал з питань вакцинації, на якому можна буде записатися на вакцинацію.
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