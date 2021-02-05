Шмыгаль назвал дату поставок COVID-вакцины в Украину

Минздраву поручили к концу года обеспечить доступ к вакцине всем категориям граждан

Первые партии вакцины от коронавируса Украина получит уже в ближайшее время, а позже начнутся поставки 2,2 млн доз препарата от AstraZeneca.

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Об этом на своей странице в Facebook сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Он подтвердил, что уже очень скоро поступят 117 тысяч доз вакцины по международной программе COVAX – ими будут прививать медиков.

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А AstraZeneca начнет поставлять свое лекарство в конце февраля. К концу второго квартала этого года объем поставок вакцины может достичь 3,7 млн доз.

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"Параллельно с контрактом в рамках COVAX и контрактом с Sinovac в размере 1,9 млн доз правительство ведет переговоры и с другими компаниями, о результатах которых будет сообщено в ближайшее время", – добавил Шмыгаль.

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По его словам, на данный момент разработан план вакцинации населения, который включает пять этапов. Также готовы мобильные бригады, прививочные кабинеты, холодовая цепь и вся необходимая инфраструктура для доставки и распространения вакцины.

Кроме того, Минздрав получил задачу к концу года обеспечить доступ к вакцине "всем без исключения категориям граждан".

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Напомним, что ранее в этот день министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что Украина получила подтверждение на поставку 12 миллионов доз вакцины от коронавируса AstraZeneca и Novavax.

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А уже 15-16 февраля должен заработать информационный портал по вопросам вакцинации, на котором можно будет записаться на вакцинацию.

Все подробности в спецтеме Вакцина от коронавируса

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