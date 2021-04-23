Шевченко дає можливі бонуси: в "Слузі народу" виправдали його поїздку до Лукашенка

Народний депутат від президентської фракції "Слуга Народу" Євген Шевченко, який приїхав до Мінська на зустріч до президента Білорусі Олександра Лукашенка, робить йому бонуси для того, щоб він знову спробував відродити якусь платформу.

Реклама

Про це в ефірі "Свобода слова Савіка Шустера" заявив народний депутат від "Слуги народу" Олександр Трухін.

"Людина взяла на себе не найупередженішу місію і повірте, він відчуватиме всі тягарі того вчинку, який він зробив. Але він зробив якийсь крок, який ми сьогодні офіційно не робимо, буде він позитивний чи негативний, але для Лукашенка цей крок сьогодні теж був вигідний. Тому що Лукашенко намагається зайняти ту нішу, з якої ми пішли колись. нейтралітету дуже важко домогтися з Росією. Лукашенко намагається тримати свою внутрішню політику", – сказав Трухін.

За його словами, депутат Шевченко дає йому можливі бонуси для того, щоб він знову спробував відродити якусь платформу. Водночас Трухін висловив упевненість, що це ні до чого не приведе, при цьому партія "Слуга народу" його не підтримує.

Як повідомляли новини "Сьогодні", в лютому Шевченко засвітився на форумі у Лукашенка, де понад три години виступав білоруський "лідер".

А в березні нардеп вилаяв противників Лукашенка і навіть погрожував вигнати деяких "закордонних агентів" з України.

Реклама

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама