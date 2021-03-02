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Шарія дозволили затримати: ЗМІ дізналися про рішення суду

2 березня, 12:05

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Виявляється, суд видав постанову ще тиждень тому, схваливши прохання слідчих

Печерський районний суд Києва задовольнив клопотання слідчих і дозволив затримання оголошеного у розшук блогера Анатолія Шарія.

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Про це повідомляє Українська правда.

Інформоване джерело у правоохоронних органах повідомило, що відповідна постанова суду була винесена ще 25 лютого. Підозрюваного в державній зраді дозволили затримати для доставки до суду з метою розгляду обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Також це підтвердило і джерело РБК-Україна в правоохоронних органах: "Суд дозволив затримання підозрюваного".

Джерело Українських новин теж говорить, що "суд був, клопотання (слідства) задовольнили".

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Сам Шарій у Facebook написав: "Ну спробуй затримай, як то кажуть". Зазначимо, що він перебуває в Іспанії.

Як повідомляли новини "Сьогодні", 16 лютого Шарію повідомили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України – "Держзрада" і "Розпалювання національної, расової чи релігійної ворожнечі та ненависті". У СБУ зазначали, що він міг діяти на замовлення іноземних структур. Читайте детальніше, чим відомий блогер Шарій і за що його звинувачують у зраді.

22 лютого Шарій вперше не з'явився на допит, і СБУ пригрозила йому розшуком. Але замість того, щоб з'явитися, Шарій відповів новим фейком.

Відео: Сьогодні

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суд затримання арешти шарій

Джерело: Сьогодні

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