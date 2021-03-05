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Саакашвілі приніс щура в клітці на ефір "Свободи слова Савіка Шустера" (відео)

5 березня, 23:42

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

Голова Виконавчого комітету реформ, президент Грузії (2004-2013) Міхеїл Саакашвілі приніс щура в клітці на прямий ефір "Свободи слова Савіка Шустера".

"Це щур, його прізвисько – Корупція. Він тут в клітці. На жаль, дуже багато бюджетних щурів. Дуже часто можна бачити в парламенті, уряді України різних скликань. Тому я чекаю не дочекаюся того моменту, коли їх теж можна буде посадити в клітку і звільнити українську економіку ", – сказав Саакашвілі.

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Так політик натякнув на недобросовісних чиновників.

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