Саакашвілі приніс щура в клітці на ефір "Свободи слова Савіка Шустера" (відео)

Голова Виконавчого комітету реформ, президент Грузії (2004-2013) Міхеїл Саакашвілі приніс щура в клітці на прямий ефір "Свободи слова Савіка Шустера".

"Це щур, його прізвисько – Корупція. Він тут в клітці. На жаль, дуже багато бюджетних щурів. Дуже часто можна бачити в парламенті, уряді України різних скликань. Тому я чекаю не дочекаюся того моменту, коли їх теж можна буде посадити в клітку і звільнити українську економіку ", – сказав Саакашвілі.