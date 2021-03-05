Саакашвили принес крысу в клетке на эфир "Свободы слова Савика Шустера" (видео)

Председатель Исполнительного комитета реформ, президент Грузии (2004-2013) Михеил Саакашвили принес крысу в клетке на прямой эфир "Свободы слова Савика Шустера".

"Это крыса, ее фамилия – Коррупция. Она здесь в клетке. К сожалению, очень много бюджетных крыс. Очень часто можно видеть в парламенте, правительстве Украины разных созывов. Поэтому я жду не дождусь того момента, когда их тоже можно будет посадить в клетку и освободить украинскую экономику", – сказал Саакашвили.