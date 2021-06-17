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З сервісом класу VIP. Екс-глава ОП Андрій Богдан зі супутницею полетів на відпочинок (фото)

17 червня 2021 14:00

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

Пару, яка поверталася в Україну з Туреччини, в літаку помітили журналісти "Сьогодні"

Колишній глава Офісу президента Андрій Богдан повернувся в Україну після відпочинку з дівчиною в елітному турецькому готелі Maxx Royal.

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У літаку пару помітили журналісти "Сьогодні".

"У літаку поруч з ним сиділа жінка з немовлям, яке весь час плакало. Богдан аж за голову тримався", – повідомляє журналіст.

З собою Андрій Богдан прихопив фірмові пакети готелю, які і говорять про те, де відпочивала пара. Ім'я своєї коханої колишній глава Офісу президента поки не розкриває, а в соцмережах він не ділиться подробицями особистого життя.

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Відпочинок в Maxx Royal – недешеве задоволення. Один з найбільш "недорогих" турів в готель, де передбачений VIP-сервіс для гостей, коштує більше 460 тис. за 10 днів (проживання в номері Suite).

У деяких номерах готелю є джакузі або гідромасажні ванни на відкритому повітрі і окремі спальні, а в віллах є навіть власні басейни, сауни і турецькі лазні. Залежно від рівня номера змінюється і ціна на проживання:

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Як виглядає готель Maxx Royal:

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Нещодавно колишня дружина Андрія Богдана і переможниця "Холостяка" Анна Сторожук (Богдан) розповіла, що одного разу вона сиділа з подругою в одному із закладів, і туди зайшов Андрій Богдан. Після спілкування він став на одне коліно з квітами і запропонував їй вийти заміж, однак, в серйоз це ніхто не сприйняв. Потім вони продовжили спілкування.

"Два рази ми побачилися. Потім ми не спілкувалися, мені якось не цікаво було. І зовні не сподобався, і в спілкуванні якось не сподобався. Не сподобалась людина, сенс далі ходити?" – зізналася дівчина.

Пропозицію Андрій Богдан зробив дівчині через 3 місяці їх спілкування. Вона без сумніву відповіла йому згодою.

До речі, інформації про другий шлюб Андрія Богдана ніде немає, також як і про їхні стосунки. За словами Анни, екс-чоловік її сильно ревнував і просив не працювати, а сидіти вдома. Вона зізналася, що сама була ініціатором розлучення.

У лютому 2020 року під час відпочинку на Сейшелах Андрій Богдан поскаржився на нудьгу і запропонував "дівчаткам" прилетіти в гості і "підтримати в скрутну хвилину".

Раніше сайт "Сьогодні" розповідав, як колишній глава Офісу президента Андрій Богдан був помічений в київському зоопарку, куди прийшов зі своєю собачкою подивитися на тварин. Але, як виявилося, не тільки помилуватися, а й помацати.

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