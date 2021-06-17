С сервисом класса VIP. Экс-глава ОП Андрей Богдан со спутницей полетел на отдых (фото)

Пару, которая возвращалась в Украину из Турции, в самолете заметили журналисты "Сегодня"

Андрея Богдана заметили на отдыхе с девушкой. Коллаж: "Сегодня"

Бывший глава Офиса президента Андрей Богдан вернулся в Украину после отдыха с девушкой в элитном турецком отеле Maxx Royal.

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В самолете пару заметили журналисты "Сегодня".

"В самолете рядом с ним сидела женщина с младенцем, который все время плакал. Богдан аж за голову держался", – сообщает журналист.

С собой Андрей Богдан прихватил фирменные пакеты отеля, которые и говорят о том, где отдыхала пара. Имя своей возлюбленной бывший глава Офиса президента пока не раскрывает, а в соцсетях он не делится подробностями личной жизни.

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Отдых в Maxx Royal – недешевое удовольствие. Один из самых "недорогих" туров в отель, где предусмотрен VIP-сервис для гостей, стоит более 460 тыс. за 10 дней (проживание в номере Suite).

В некоторых номерах отеля есть джакузи или гидромассажные ванны на открытом воздухе и отдельные спальни, а в виллах есть даже собственные бассейны, сауны и турецкие бани. В зависимости от уровня номера меняется и цена на проживание:

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Как выглядит отель Maxx Royal:

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Недавно бывшая супруга Андрея Богдана и победительница "Холостяка" Анна Сторожук (Богдан) рассказала, что однажды она сидела с подругой в одном из заведений, и туда зашел Андрей Богдан. После общения он стал на одно колено с цветами и предложил ей выйти замуж, однако, в серьез это никто не воспринял. Затем они продолжили общение.

"Два раза мы увиделись. Потом мы не общались, мне как-то не интересно было. И внешне не понравился, и в общении как-то не понравился. Не понравился человек, смысл дальше ходить?" – призналась девушка.

Предложение Андрей Богдан сделал девушке спустя 3 месяца их общения. Она без сомнения ответила ему согласием.

К слову, информации о втором браке Андрея Богдана нигде нет, также как и об их отношениях. По словам Анны, экс-супруг ее сильно ревновал и просил не работать, а сидеть дома. Она призналась, что сама была инициатором развода.

В феврале 2020 года во время отдыха на Сейшелах Андрей Богдан пожаловался на скуку и предложил "девочкам" прилететь в гости и "поддержать в трудную минуту".

Ранее сайт "Сегодня" рассказывал, как бывший глава Офиса президента Андрей Богдан был замечен в киевском зоопарке, куда пришел со своей собачкой поглазеть на животных. Но, как оказалось, не только полюбоваться, но и потрогать.