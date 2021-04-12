У Зеленського заявили, що на кордонах України стоять 80 тисяч російських солдатів

Український лідер стурбований ситуацією, що складається, і запросив переговори з Путіним, проте Кремль мовчить

Росія продовжує нагнітати обстановку і зосередила понад 80 тисяч військових на кордоні з Україною. З них більш як 40 тисяч на нашому східному кордоні, ще 40 тисяч – у тимчасово окупованому Криму.

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Про це в коментарі Reuters заявила прес-секретар президента Володимира Зеленського Юлія Мендель.

За її словами, український лідер намагався, але не зміг поговорити з президентом РФ Володимиром Путіним з цього приводу.

"Офіс президента, звісно, звернувся із запитом про розмову з Володимиром Путіним. Ми поки не отримали відповіді і дуже сподіваємося, що це не відмова від діалогу", – каже Мендель.

Як уточнює Reuters, офіційний представник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що не бачив такого прохання про переговори "в останні дні" і не знав, що воно надходило недавно.

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Раніше сайт "Сьогодні" писав, що Мендель заявила: навіть попри концентрацію близько 40 тис. російських військових біля східного кордону України, піддаватися паніці не слід.

Також нагадаємо, що 30 березня головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак заявив, що біля кордонів України, а також на окупованих територіях Донбасу і в Криму зосереджено близько 60 тисяч ворожих солдатів.

Окрім того, в Ростовській області РФ перебували до 12 батальйонних тактичних груп, які могли бути перекинуті на Донбасі протягом 1-2 діб.

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