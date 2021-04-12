Росія відмовилася пояснити присутність військ поблизу України – заява Києва

Москві був направлений офіційний запит про надання пояснень, але він був проігнорований

Росія відмовилася пояснити ОБСЄ стягування військ до кордону України, цинічно збрехавши, що не перекидає туди свої сили. Москва навіть відмовилася обговорювати питання зняття військової напруженості.

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Про це повідомляє Міністерство закордонних справ України.

Дипломати нагадали, що 7 квітня Україна активувала Віденський документ ОБСЄ про заходи зміцнення довіри і безпеки. Росії був направлений запит про надання роз'яснень щодо нарощування військової присутності поблизу кордону і на окупованих територіях.

"На жаль, російська сторона відмовилася надавати субстантивну інформацію відповідно до запиту, заявивши, що не веде такої діяльності. Подальші намагання української сторони залучити Росію до консультацій, спрямованих на зниження безпекової напруги, також були проігноровані російською стороною. Російська делегація бойкотувала і скликану Україною 10 квітня зустрічза участі інших держав-учасниць ОБСЄ", – заявили в МЗС.

Київ вважає, що Росія своєю відмовою надати пояснення підтвердила агресивні наміри стосовно України.

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"Закликаємо російську сторону відвести війська від кордону з Україною, припинити войовничу риторику і дезінформацію та почати добросовісно виконувати безпекові положення Мінських домовленостей та її зобов’язання за Віденським документом ОБСЄ" , – йдеться в заяві.

Як повідомляли новини "Сьогодні", Німеччина і Франція підтримали Українув ОБСЄ і вимагають від Росії пояснень.

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