Россия отказалась объяснить присутствие войск вблизи Украины – заявление Киева

Москве был направлен официальный запрос о предоставлении объяснений, но он был проигнорирован

Россия отказалась объяснить ОБСЕ стягивание войск к границе Украины, цинично солгав, что не перебрасывает туда свои силы. Москва даже отказалась обсуждать вопрос снятия военной напряженности.

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Об этом сообщает Министерство иностранных дел Украины.

Дипломаты напомнили, что 7 апреля Украина активировала Венский документ ОБСЕ о мерах укрепления доверия и безопасности. России был направлен запрос о предоставлении разъяснений относительно наращивания военного присутствия вблизи границы и на оккупированных территориях.

"К сожалению, российская сторона отказалась предоставлять субстантивную информацию в соответствии с запросом, заявив, что не ведет такой деятельности. Дальнейшие попытки украинской стороны привлечь Россию к консультациям, направленные на снижение напряжения, также были проигнорированы российской стороной. Российская делегация бойкотировала и созванную Украиной 10 апреля встречу с участием других государств-участников ОБСЕ", – заявили в МИД.

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Киев считает, что Россия своим отказом дать объяснения подтвердила агрессивные намерения в отношении Украины.

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"Призываем российскую сторону отвести войска от границы с Украиной, прекратить воинственную риторику и дезинформацию и начать добросовестно выполнять оборонные положения Минских договоренностей и ее обязательства по Венскому документу ОБСЕ", – говорится в заявлении.

Как сообщали новости "Сегодня", Германия и Франция поддержали Украину в ОБСЕ и потребовали от России объяснений.

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