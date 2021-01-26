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Росія погрожує вдарити рублем у разі позбавлення голосу в ПАРЄ – нардеп

26 січня, 20:31

Ігор Тимофєєв Ігор Тимофєєв

Москва може відмовитися платити свої внески, каже Марія Мезенцева

Постійна делегація Держдуми РФ в Парламентській асоціації Ради Європи фактично шантажує ПАРЄ погрозою припинити виплачувати свої внески в разі припинення повноважень їхньої делегації.

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Про це в ефірі телеканалу Україна 24 розповіла глава української парламентської делегації в ПАРЄ, "слуга народу" Марія Мезенцева.

"Можу відзначити коментар російського делегата, який сказав: якщо повноваження будуть припинені, то вони знову не будуть виплачувати свої внески", – заявила Мезенцева.

А колишня глава української делегації в ПАРЄ, "слуга народу" Єлизавета Ясько в ефірі телеканалу "Україна 24" розповіла, що невиконання Москвою рішень резолюцій є вагомим аргументом проти Росії:

"Аргумент, який Європа тут використовує, – це фінансові внески, Росія повинна повернутися і оплатити хоча б внесок. Навіть це Росія не виконує".

Нагадаємо, українська делегація на засіданні ПАРЄ оскаржила повноваження Росії.

Також повідомлялося, що Росія порушує 35 резолюцій Ради Асамблеї і є рекордсменом щодо порушення прав людей.

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Росія внески ПАРЄ Ясько Марія Мезенцева

Джерело: Сьогодні

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