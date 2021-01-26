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Россия грозит ударить рублем в случае лишения голоса в ПАСЕ – нардеп

26 января, 20:31

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Москва может отказаться платить свои взносы, говорит Мария Мезенцева

Постоянная делегация Госдумы РФ в Парламентской ассоциации Совета Европы фактически шантажирует ПАСЕ угрозой прекратить выплачивать свои взносы в случае прекращения полномочий их делегации.

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Об этом в эфире телеканала "Украина 24" рассказала глава украинской парламентской делегации в ПАСЕ, "слуга народа" Мария Мезенцева.

"Могу отметить комментарий российского делегата, который сказал, что если полномочия будут прекращены, то они опять не будут выплачивать свои взносы", – заявила Мезенцева.

А бывшая глава украинской делегации в ПАСЕ, "слуга народа" Елизавета Ясько в эфире телеканала "Украина 24" рассказала, что невыполнение Москвой решений резолюций является весомым аргументом против России:

"Аргумент, который Европа здесь использует – это финансовые взносы, Россия должна вернуться и оплатить хотя бы взнос. Даже это Россия не выполняет".

Напомним, украинская делегация на заседании ПАСЕ оспорила полномочия России.

Также сообщалось, что Россия нарушает 35 резолюций Совета Ассамблеи и является рекордсменом по нарушению прав людей.

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Россия взносы ПАСЕ Ясько Мария Мезенцева

Источник: Сегодня

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