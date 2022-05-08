Вирішена доля Медведчука! Веніславський озвучив план

Народний депутат України від партії "Слуга народу" розповів, як просувається справа Віктора Медведчука, чи відбудеться над ним судовий процес

Віктор Медведчук (ліворуч) та Федір Веніславський (праворуч). Фото: колаж "Сьогодні"

Щодо народного депутата від ОПЗЖ, кума Путіна Віктора Медведчука проводяться слідчі дії. У будь-якому разі кримінальну справу буде доведено до кінця. Медведчук не потрібен Путіну.

Про це повідомив народний депутат від партії "Слуга народу" Федір Веніславський телеведучій телеканалу Україна 24 Віолетті Логуновій в ефірі проєкту FREEDOM.

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"Пан Медведчук порушив умови запобіжних заходів, які були обрані йому судом. Він фактично порушив рішення суду, зникнувши з місця свого перебування. Після затримання органи досудового слідства проводять необхідні слідчі дії. Найближчим часом матеріали справи будуть передані з обвинувальним актом в суд, далі суд встановить винуватість пана Медведчука в тих діяннях, які йому інкримінують", – сказав він.

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Також Веніславський пояснив, що було б зі справою Медведчука, якби його все ж таки обміняли на українських військовополонених.

"Це два паралельні процеси. Навіть якби пан Медведчук був переданий як обмінний фонд для Російської Федерації, все одно кримінальна справа була б доведена до логічного кінця. У нас Кримінальний процесуальний кодекс дозволяє застосувати заочне засудження особи, якщо матеріалів зібрано достатньо, тому ці питання паралельні", – зазначив нардеп.

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Веніславський пояснив, що питання з обміном вже неактуальне. Адже з погляду російської політичної влади Медведчук – відпрацьований матеріал: "Вони розуміють всю безперспективність його подальшого використання в будь-якій мірі, як в Україні, так і поза межами України. Тому, я думаю, відповідь очевидна: він їм уже точно не потрібен, і це є дуже добрим сигналом для інших колаборантів, які будуть використані й викинуті, як непотрібні матеріали, режимом Путіна".

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