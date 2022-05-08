Политика
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
⚡ Битва за "Азовсталь" ⚓ Мариуполь в осаде ⚠ Бензиновый кризис 🇪🇺 Мы на Евровидении - 2022
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Новости политики

Решена судьба Медведчука! Вениславский озвучил план

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор Власть Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
8 мая, 19:03
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Народный депутат Украины от партии "Слуга народа" рассказал, как продвигается дело Виктора Медведчука, состоится ли над ним судебный процесс
Виктор Медведчук (слева) и Федор Вениславский (справа). Фото: коллаж "Сегодня"
Виктор Медведчук (слева) и Федор Вениславский (справа). Фото: коллаж "Сегодня"

Относительно народного депутата от ОПЗЖ, кума Путина Виктора Медведчука проводятся следственные действия. В любом случае уголовное дело будет доведено до конца. Медведчук не нужен Путину.

Об этом сообщил народный депутат от партии "Слуга народа" Федор Вениславский телеведущей телеканала Украина 24 Виолетте Логуновой в эфире проекта FREEDOM.

Реклама

"Господин Медведчук нарушил условия меры пресечения, которые были избраны ему судом. Он фактически нарушил решение суда, исчезнув с места своего пребывания. После задержания органы досудебного следствия проводят необходимые следственные действия. В ближайшее время материалы дела будут переданы с обвинительным актом в суд, далее суд установит виновность господина Медведчука в инкриминируемых ему действиях", – сказал он.

Также Вениславский объяснил, что было бы с делом Медведчука, если бы его все же обменяли на украинских военнопленных.

"Это два параллельных процесса. Даже если бы господин Медведчук был передан как обменный фонд для Российской Федерации, все равно уголовное дело было бы доведено до логического конца. У нас Уголовный процессуальный кодекс позволяет применить заочное осуждение личности, если материалов собрано достаточно, поэтому эти вопросы параллельны", – отметил нардеп.

Реклама

Вениславский объяснил, что вопрос обмена уже неактуален. Ведь с точки зрения российских политических властей Медведчук – отработанный материал: "Они понимают всю бесперспективность его дальнейшего использования в любой мере, как по Украине, так и за пределами Украины. Поэтому, я думаю, ответ очевиден: он им уж точно не нужен, и это очень хороший сигнал для других коллаборантов, которые будут использованы и выброшены, как ненужные материалы, режимом Путина".

Дела Медведчука и Козака

  • В начале октября Виктору Медведчуку сообщили о новом подозрении – ему вменяют государственную измену и содействие деятельности террористических организаций (т. н. "Л/ДНР").
  • По данным следствия, подозреваемый был привлечен представителями высшего политического руководства РФ к подрывной деятельности против Украины. Сообщается, что депутат склонял руководство Украины к незаконным сделкам с "ЛНР" и "ДНР" и совершению оплаты непосредственно руководителям террористических организаций. При этом ориентировал должностных лиц Минэнерго и ОАО "Центрэнерго" на незаконные указания к заключению договоров с двумя предприятиями, которые были подконтрольны террористам.
  • На момент нападения России на Украину нардеп должен был находиться под домашним арестом. Однако он пропал. 12 апреля президент Владимир Зеленский сообщил, что Служба безопасности Украины поймала главу партии ОПЗЖ Виктора Медведчука.
  • Тарас Козак – народный депутат от ОПЗЖ, считается близким соратником Виктора Медведчука. Владелец подсанкционных пророссийских телеканалов NewsOne, ZIK и 112. 2 февраля 2021 года СНБО ввел против Козака санкции за антиукраинскую деятельность. 13 июля 2021 года суд арестовал имущество Козака в рамках расследования по подозрению в государственной измене. Сам Козак скрывается от уголовного преследования в Беларуси.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Политика
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
ЗСУ: главное
Подробнее
Хроника обстрелов
Больше об этом
Война в Украине из космоса
Больше новостей
Украинцы за границей
Узнать!
Дипломатический фронт
Больше новостей
Save Life
Советы врача
Помощь во время войны
Больше новостей
"Разом нас багато"
Нас не подолати
Наши деньги
Больше новостей
Life новости
Больше новостей
Все новости
Последние новости
Показать еще
ПОТЕРИ РОССИИ
Данные на 11:00 8 мая
1
Личный состав 25500
Личный состав
2
Самолеты 199
Самолеты
3
Вертолеты 156
Вертолеты
4
Танки 1130
Танки
5
ББМ 2741
ББМ
6
Артиллерия 509
Артиллерия
7
Средства ПВО 86
Средства ПВО
8
РСЗО 179
РСЗО
9
БПЛА 360
БПЛА
10
Корабли/катера 12
Корабли/катера
11
Транспорт 1961
Транспорт
Подробнее
Показать еще
Герої не вмирають!

Студент, который рвался на фронт… Егор Кигитов - член сборной Украины по пулевой стрельбе, брат-близнец чемпиона Европы Глеба Кигитова. Студент второго курса Олимпийского колледжа им. Ивана Поддубного с первых дней войны пошел добровольцем на передовую. Был ранен, обгорел, но после недели в госпитале отказался оставаться в тылу и вернулся на фронт. Погиб, выполняя боевое задание.

История подвига
Хроника агрессии
Все новости на сегодня
статистика
Курс криптовалюты сегодня

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

34430.7

Bitcoin Cash (BCH)

263.36

Binance Coin (BNB)

356.68

Dogecoin (DOGE)

0.13

Ethereum Classic (ETC)

26.69

Litecoin (LTC)

93.73

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
-
37,59
42,59
-
-
37,74
42,63
31,37
-
-
-
33,59
-
-
44,74
33,29
-
37,68
42,63
31,97
-
-
-
32,47
-
37,68
42,63
31,46
-
37,68
42,63
31,98
-
37,68
42,63
31,37
Читать в мае
ТОП-5 книг о политиках
Биографии сильных мира сего
Узнать
Наша экономика
5 главных цифр
1
Потребительская инфляция Потребительская инфляция
13,7%
2
Учетная ставка Учетная ставка
10%
3
Официальный курс евро Официальный курс евро
30,86 грн
4
Официальный курс доллара Официальный курс доллара
29,25 грн
5
Международные резервы Международные резервы
$28,1 млрд
Прогноз МВФ
Твой полезный Telegram
SaveUa

SaveUa

Связывает волонтеров с людьми, которым нужна помощь

 Убежище для украинцев

Убежище для украинцев

Для нуждающихся в убежище переселенцев

 Нам по дороге

Нам по дороге

Кто ищет автомобиль, чтобы выехать в другой город

 Жгут 2.0.

Жгут 2.0.

Как оказывать первую медицинскую помощь

 Готов ко всему

Готов ко всему

Практические советы по выживанию и обороне

 Убежища Киева

Убежища Киева

Ближайшие укрытия в режиме реального времени (столица)

 Будь в безопасности! Эвакуация

Будь в безопасности! Эвакуация

Актуальная ситуация на границах и информация для переселенцев
Чат-бот Разговорник U-гайд
Они нас поддержали
легенды спорта

УЭЙН ГРЕТЦКИ. Мы все согласны, что это бессмысленная война. Мы все желаем всем в Украине всего наилучшего и молимся за них.

ПЕЛЕ. Я шлю свою солидарность народу Украины. Я молюсь и прошу Бога, чтобы воцарились мир, свобода и любовь.

ДОМИНИК ГАШЕК. Каждый взрослый в Европе отлично знает, что Путин – безумный убийца, и что Россия ведет наступательную войну против свободной страны и ее народа.

ПАОЛО МАЛЬДИНИ. Никто не ожидал увидеть войну на европейской земле, мы хотим быть на стороне народа Украины.

КЛАУДИО ТАФФАРЕЛ. Дорогие друзья, украинцы! Сейчас весь мир следит, волнуется и возмущен тем, что происходит в Украине. Желаю, чтобы на вашу землю как можно скорее вернулся мир.

1 /2
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

29.25

Евро (€)

30.86

"Ми з України"
Наш плейлист

PROBASS ∆ HARDI

"Доброго вечора"

PROBASS ∆ HARDI

Макс Барских

"Буде весна"

Макс Барских

Александр Пономарев

"Україна переможе"

Александр Пономарев

Антитела

"Топити за своє"

Антитела

ТНМК и Kozak System

"Мамо"

ТНМК и Kozak System
Петь вместе!

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Политика
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять