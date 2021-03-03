Разумков терміново пішов у відпустку через горе у сім'ї

Сьогодні засідання Верховної Ради відкрив і буде вести Руслан Стефанчук

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков пішов на день у відпустку у зв'язку зі смертю бабусі. Про це повідомила журналістам прессекретарка глави парламенту Ольга Туній, передає Інтерфакс-Україна.

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"Інформуємо вас, що Дмитро Олександрович сьогодні перебуває у відпустці у зв'язку зі смертю його бабусі. Сьогоднішнє засідання (Верховної Ради. – Ред.) він проводити не буде", – сказала вона.

Отже, засідання парламенту сьогодні відкрив і буде проводити перший віцеспікер Руслан Стефанчук.

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Як повідомляли новини "Сьогодні", у Верховній Раді з 2 березня вперше запрацювали сенсорні кнопки, які депутати вже встигли протестувати. Тепер парламентарі не зможуть натиснути чужу кнопку, що виключає "кнопкодавство". Дивіться відео, як працює сенсорна кнопка.

Також ми писали, що Рада посилила покарання для "мінерів". Тепер за неправдиве повідомлення про мінування, наприклад метро або торговельного центру, зловмисникові світить кілька років в'язниці.

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