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У Раді показали, як працює сенсорна кнопка для голосування (відео)

2 березня, 10:50

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

З сьогоднішнього дня депутати голосуватимуть по-новому і вже не зможуть натиснути чужу кнопку

Сьогодні Верховна Рада вперше починає використовувати сенсорну кнопку. Народний депутат від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко показав, як працює це нововведення.

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Відповідне відео він опублікував у Telegram.

За його словами, введення сенсорної кнопки для голосування унеможливить неперсональное голосування.

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"Наочно показую, як працює сенсорна кнопка в Раді ... Поки не закінчився час голосування, відпускати сенсорну кнопку не можна. І тепер всі, хто дуже хотів проголосувати за сусіда, не зможуть цього зробити", – написав Гончаренко.

Видео: t.me/oleksiihoncharenko

Нагадаємо, сенсорну кнопку встановили ще у 2008 році, а в 2012 році закінчився строк гарантії системи голосування "Рада", до якої приєднали кнопку. Сенсорна кнопка має строк гарантії 10 років, тобто у 2018 році гарантія закінчилася. За результатами тестування ще у 2013 році було встановлено, що кнопка не гарантує безперебійної роботи і персонального голосування. Та й віцеспікер парламенту Руслан Стефанчук говорив, що система для голосування в Раді за допомогою сенсорної кнопки застаріла.

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Верховна Рада Олексій Гончаренко сенсорна кнопка

Джерело: Сьогодні

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