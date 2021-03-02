У Раді показали, як працює сенсорна кнопка для голосування (відео)

Сьогодні Верховна Рада вперше починає використовувати сенсорну кнопку. Народний депутат від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко показав, як працює це нововведення.
Відповідне відео він опублікував у Telegram.
За його словами, введення сенсорної кнопки для голосування унеможливить неперсональное голосування.
"Наочно показую, як працює сенсорна кнопка в Раді ... Поки не закінчився час голосування, відпускати сенсорну кнопку не можна. І тепер всі, хто дуже хотів проголосувати за сусіда, не зможуть цього зробити", – написав Гончаренко.
Нагадаємо, сенсорну кнопку встановили ще у 2008 році, а в 2012 році закінчився строк гарантії системи голосування "Рада", до якої приєднали кнопку. Сенсорна кнопка має строк гарантії 10 років, тобто у 2018 році гарантія закінчилася. За результатами тестування ще у 2013 році було встановлено, що кнопка не гарантує безперебійної роботи і персонального голосування. Та й віцеспікер парламенту Руслан Стефанчук говорив, що система для голосування в Раді за допомогою сенсорної кнопки застаріла.
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