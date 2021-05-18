Разумков скликає нове позачергове засідання: що розглянуть депутати

Фото: facebook.com/yevheniya.khudzik
Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков підписав постанову про скликання на 20 травня позачергового засідання, на якому депутати розглянуть вісім законопроєктів. Про це повідомила у Facebook його прессекретарка Ольга Туній.
Позачергове засідання призначене на 16:00. Депутати розглянуть:
- законопроєкт № 5069 про адміністративні правопорушення щодо встановлення відповідальності за невиконання вимог дисциплінарного інспектора Вищої ради правосуддя;
- законопроєкт № 5090 про врегулювання бюджетних відносин під час реалізації договорів, укладених за державно-приватним партнерством;
- законопроєкт № 4330 про розширення повноважень приватних виконавців;
- законопроєкт № 4331 про адміністративну відповідальність за правопорушення приватних виконавців;
- законопроєкт № 4532 про розширення повноважень приватних виконавців на примусове виконання постанов про штрафи за порушення митних правил;
- законопроєкт № 4578 щодо приєднання до газотранспортної системи;
- законопроєкт № 4547 щодо придбання Фондом гарантування вкладів статусу цивільного позивача;
- законопроєкт № 4367 щодо вдосконалення питань корпоративного управління в банках й інших питань функціонування банківської системи.
Нагадаємо, сьогодні Верховна Рада взялася за звільнення Степанова, Криклія та Петрашка.