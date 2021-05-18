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Разумков скликає нове позачергове засідання: що розглянуть депутати

18 травня, 17:14

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

На позачерговому засіданні не буде кадрових питань – на порядку денному ряд економічних документів

Фото: facebook.com/yevheniya.khudzik

Фото: facebook.com/yevheniya.khudzik

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков підписав постанову про скликання на 20 травня позачергового засідання, на якому депутати розглянуть вісім законопроєктів. Про це повідомила у Facebook його прессекретарка Ольга Туній.

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Позачергове засідання призначене на 16:00. Депутати розглянуть:

  • законопроєкт № 5069 про адміністративні правопорушення щодо встановлення відповідальності за невиконання вимог дисциплінарного інспектора Вищої ради правосуддя;
  • законопроєкт № 5090 про врегулювання бюджетних відносин під час реалізації договорів, укладених за державно-приватним партнерством;
  • законопроєкт № 4330 про розширення повноважень приватних виконавців;
  • законопроєкт № 4331 про адміністративну відповідальність за правопорушення приватних виконавців;
  • законопроєкт № 4532 про розширення повноважень приватних виконавців на примусове виконання постанов про штрафи за порушення митних правил;
  • законопроєкт № 4578 щодо приєднання до газотранспортної системи;
  • законопроєкт № 4547 щодо придбання Фондом гарантування вкладів статусу цивільного позивача;
  • законопроєкт № 4367 щодо вдосконалення питань корпоративного управління в банках й інших питань функціонування банківської системи.

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Нагадаємо, сьогодні Верховна Рада взялася за звільнення Степанова, Криклія та Петрашка.

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