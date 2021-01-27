Розгону КСУ не буде? Зеленський відкликав скандальний законопроєкт

У жовтні президент вніс до Ради законопроєкт, який викликав невдоволення навіть у депутатів Слуги народу

Президент України Володимир Зеленський відкликав з Верховної Ради свій законопроєкт №4288, яким раніше пропонував розігнати весь склад Конституційного Суду.

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Про це йдеться в картці законопроєкту на сайті парламенту.

30 жовтня президент вніс до парламенту цей законопроєкт "Про відновлення суспільної довіри до конституційного судочинства". Тоді він пропонував депутатам вирішити конституційну кризу досить радикально, що навіть "слуги народу" були не в захваті від такого варіанту.

А все через те, що 27 жовтня Конституційний Суд України за поданням групи народних депутатів визнав незаконною кримінальну статтю про незаконне збагачення чиновників (366-1 Кримінального кодексу "Декларування недостовірної інформації") та необхідність електронного декларування ними своїх доходів.

Зеленський у своєму законопроєкті запропонував визнати рішення КСУ неправосудним і звільнити всіх суддів КСУ, які приймали це рішення, а потім призначити відбір нових суддів.

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Як повідомляли новини "Сьогодні", 4 грудня Верховна Рада повернула покарання за брехню в деклараціях, яке також було скасовано Конституційним Судом 27 жовтня. Депутати визначили, яке покарання буде для чиновників за недостовірне декларування та невнесення даних до декларації.

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