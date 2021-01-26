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  1. Політика

Рада погодилася пустити в Україну війська країн НАТО

26 січня, 11:36

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

На 2021 рік в Україні заплановано сім багатонаціональних військових навчань, приїдуть тисячі іноземних військових

Верховна Рада схвалила президентський законопроєкт №4499 про допуск іноземних військових на територію України у 2021 році для участі в багатонаціональних військових навчаннях. Відповідний документ підтримали 325 народних депутатів.

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Всього в багатонаціональних навчаннях в Україні візьмуть участь до 19 тисяч військовослужбовців з озброєнням і військовою технікою від України і країн НАТО, до 17 літаків і вертольотів.

Багатонаціональні навчання в 2021 році в Україні:

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  • українсько-американські Rapid Trident – до 3 тис. іноземних військових;
  • українсько-британські "Козак Мейс" – до 800;
  • українсько-американські Sea Breeze – до 2 тис.;
  • українсько-румунські Riverine – до 200;
  • українсько-британські Warrior Watcher – до 300;
  • українсько-польські "Три мечі" – до 400;
  • українсько-польські Silver Sabre – до 200.

На фінансування організації навчань буде виділено 38,5 мільйони гривень.

Як повідомляли новини "Сьогодні", українські військові в 2021 році візьмуть участь у 22 багатонаціональних навчаннях.

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Верховна Рада військові навчання

Джерело: Сьогодні

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