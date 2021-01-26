Рада погодилася пустити в Україну війська країн НАТО

На 2021 рік в Україні заплановано сім багатонаціональних військових навчань, приїдуть тисячі іноземних військових

Верховна Рада схвалила президентський законопроєкт №4499 про допуск іноземних військових на територію України у 2021 році для участі в багатонаціональних військових навчаннях. Відповідний документ підтримали 325 народних депутатів.

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Всього в багатонаціональних навчаннях в Україні візьмуть участь до 19 тисяч військовослужбовців з озброєнням і військовою технікою від України і країн НАТО, до 17 літаків і вертольотів.

Багатонаціональні навчання в 2021 році в Україні:

українсько-американські Rapid Trident – до 3 тис. іноземних військових;

– до 3 тис. іноземних військових; українсько-британські "Козак Мейс" – до 800;

– до 800; українсько-американські Sea Breeze – до 2 тис.;

– до 2 тис.; українсько-румунські Riverine – до 200;

– до 200; українсько-британські Warrior Watcher – до 300;

– до 300; українсько-польські "Три мечі" – до 400;

– до 400; українсько-польські Silver Sabre – до 200.

На фінансування організації навчань буде виділено 38,5 мільйони гривень.

Як повідомляли новини "Сьогодні", українські військові в 2021 році візьмуть участь у 22 багатонаціональних навчаннях.

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