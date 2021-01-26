Рада погодилася пустити в Україну війська країн НАТО

Верховна Рада схвалила президентський законопроєкт №4499 про допуск іноземних військових на територію України у 2021 році для участі в багатонаціональних військових навчаннях. Відповідний документ підтримали 325 народних депутатів.
Всього в багатонаціональних навчаннях в Україні візьмуть участь до 19 тисяч військовослужбовців з озброєнням і військовою технікою від України і країн НАТО, до 17 літаків і вертольотів.
Багатонаціональні навчання в 2021 році в Україні:
- українсько-американські Rapid Trident – до 3 тис. іноземних військових;
- українсько-британські "Козак Мейс" – до 800;
- українсько-американські Sea Breeze – до 2 тис.;
- українсько-румунські Riverine – до 200;
- українсько-британські Warrior Watcher – до 300;
- українсько-польські "Три мечі" – до 400;
- українсько-польські Silver Sabre – до 200.
На фінансування організації навчань буде виділено 38,5 мільйони гривень.
Як повідомляли новини "Сьогодні", українські військові в 2021 році візьмуть участь у 22 багатонаціональних навчаннях.
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