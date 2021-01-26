Рада согласилась пустить в Украину войска стран НАТО

На 2021 год в Украине запланировано семь многонациональных военных учений, приедут тысячи иностранных военных

Верховная Рада одобрила президентский законопроект №4499 о допуске иностранных военных на территорию Украины в 2021 году для участия в многонациональных военных учениях. Соответствующий документ поддержали 325 народных депутатов.

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Всего в многонациональных учениях в Украине примут участие до 19 тысяч военнослужащих с вооружением и военной техникой от Украины и стран НАТО, до 17 самолетов и вертолетов.

Многонациональные учения в 2021 году в Украине:

украинско-американские Rapid Trident – до 3 тыс. иностранных военных;

– до 3 тыс. иностранных военных; украинско-британские "Козак Мейс" – до 800;

– до 800; украинско-американские Sea Breeze – до 2 тыс.;

– до 2 тыс.; украинско-румынские Riverine – до 200;

– до 200; украинско-британские Warrior Watcher – до 300;

– до 300; украинско-польские "Три меча" – до 400;

– до 400; украинско-польские Silver Sabre – до 200.

На финансирование организации учений будет выделено 38,5 миллиона гривен.

Как сообщали новости "Сегодня", украинские военные в 2021 году примут участие в 22 многонациональных учениях.

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