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Прискорена реєстрація вакцин від COVID-19: Рада зробила перший крок

28 січня, 11:21

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Депутатам залишилося прибрати останню перешкоду для екстреної вакцинації українців

Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт №4613 про державну реєстрацію вакцин в Україні в умовах екстреної вакцинації населення від коронавірусу, які ще не до кінця випробувані виробником. Документ підтримали 318 народних депутатів. У другому читанні парламент планує прийняти закон в п'ятницю.

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Народний депутат, глава комітету ВР з охорони здоров'я Михайло Радуцький пояснив, що на сьогоднішній день жодна з вакцин не може бути зареєстрована в Україні, тому що жодна з них не має повного реєстраційного досьє завершення 3-ї і 4-ї стадії клінічних випробувань.

За його словами, всі вакцини, які використовуються в світі для вакцинації людей, також не мають повної реєстрації і теж отримали дозвіл на застосування за механізмом "під зобов'язання".

"Завдяки застосуванню такої процедури (в Україні) – реєстрація під зобов'язання – громадяни отримають необхідні вакцини, а виробники будуть зобов'язані продовжувати післяреєстраційні дослідження безпеки та ефективності вакцини", – сказав нардеп.

Завдяки внесенню змін до закону "Про лікарські засоби" Україна зможе використовувати вакцини від COVID-19, які ще не пройшли повний цикл випробувань, але відповідають певним умовам. До таких, зокрема, відносяться препарати Pfizer, Sinovac, Moderna, Sinopharm, AstraZeneca.

Вакцину від COVID-19 тепер можна буде зареєструвати в Україні за таких умов:

  • за наявності даних про успішне проведення доклінічних випробувань;
  • якщо клінічні дослідження проводилися з дозволу компетентних органів США, Великої Британії, Швейцарської Конфедерації, Японії, Австралії, Канади, Китаю, Ізраїлю, Індії, Мексики, Бразилії або Європейського Союзу;
  • якщо відома потенційна користь лікарського засобу;
  • якщо не існує адекватної, схваленої і доступної альтернативы;
  • реєстраційне посвідчення видається строком на 1 рік з можливістю продовження ще на 1 рік.
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Як повідомляли новини "Сьогодні", Україна може одночасно отримати вакцини від COVID трьох різних виробників – це будуть препарати з підтвердженим відсотком ефективності. Держава, як і обіцяла, візьме на себе витрати на вакцинацію близько 20 мільйонів українців, а решта, швидше за все вже в другому півріччі цього року, зможе зробити щеплення за гроші. Стала відома вартість платної вакцинації від COVID-19.

Відео: Сьогодні

Всі подробиці в спецтемі Вакцина від коронавірусу

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Верховна Рада регістрація вакцина закони коронавірус COVID-19

Джерело: Сьогодні

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