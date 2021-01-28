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Ускоренная регистрация вакцин от COVID-19: Рада сделала первый шаг

28 января, 11:21

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Депутатам осталось преодолеть последнюю преграду для экстренной вакцинации украинцев

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №4613 о государственной регистрации вакцин в Украине в условиях экстренной вакцинации населения от коронавируса, которые еще не до конца испытаны производителем. Документ поддержали 318 народных депутатов. Во втором чтении парламент планирует принять закон в пятницу.

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Народный депутат, глава комитета ВР по здравоохранению Михаил Радуцкий объяснил, что на сегодняшний день ни одна из вакцин не может быть зарегистрирована в Украине, потому что ни одна из них не имеет полного регистрационного досье завершения 3-й и 4-й стадии клинических испытаний.

По его словам, все вакцины, которые используются в мире для вакцинации людей, также не имеют полной регистрации и тоже получили разрешение на применение по механизму "под обязательство".

"Благодаря применению такой процедуры (в Украине) – регистрация под обязательство – граждане получат необходимые вакцины, а производители будут обязаны продолжать послерегистрационные исследования безопасности и эффективности вакцины", – сказал нардеп.

Благодаря внесению изменений в закон "О лекарственных средствах" Украина сможет использовать вакцины от COVID-19, которые еще не прошли полный цикл испытаний, но соответствуют определенным условиям. К таким, в частности, относятся препараты Pfizer, Sinovac, Moderna, Sinopharm, AstraZeneca.

Вакцину от COVID-19 теперь можно будет зарегистрировать в Украине при таких условиях:

  • при наличии данных об успешном проведении доклинических испытаний;
  • если клинические исследования проводились с разрешения компетентных органов США, Великобритании, Швейцарской Конфедерации, Японии, Австралии, Канады, Китая, Израиля, Индии, Мексики, Бразилии или Европейского Союза;
  • если известна потенциальная польза лекарственного средства;
  • если не существует адекватной, одобренной и доступной альтернативы;
  • регистрационное удостоверение выдается сроком на 1 год с возможностью продления еще на 1 год.
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Как сообщали новости "Сегодня", Украина может одновременно получить вакцины от COVID трех разных производителей – это будут препараты с подтвержденным процентом эффективности. Государство, как и обещало, возьмет на себя расходы по вакцинации около 20 миллионов украинцев, остальные же, скорее всего уже во втором полугодии этого года, смогут привиться за деньги. Стала известна стоимость платной вакцинации от COVID-19.

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Вакцина от коронавируса

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Верховная Рада регистрация вакцина закон коронавирус COVID-19

Источник: Сегодня

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