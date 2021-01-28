Рада предварительно одобрила реформу СБУ: что изменится в спецслужбе

В будущем планируется уменьшить примерно на 10 тысяч численность сотрудников спецслужбы

Верховная Рада начала реформировать Службу безопасности Украины. Депутаты приняли в первом чтении законопроект № 3196-д относительно совершенствования организационно-правовых основ деятельности СБУ.

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У СБУ забрали некоторых функции, планируется уменьшение штата сотрудников до 17 тысяч (сейчас 27 тысяч). Спецслужба сосредоточится исключительно на угрозах нацбезопасности.

Важное новшество – в случае принятия закона, СБУ больше не будет заниматься расследованием экономических преступлений, организованной преступностью и борьбой с коррупцией – будут ликвидированы соответствующие подразделения в спецслужбе.

Основные задачи и функции новой СБУ

Противодействие разведывательно-подрывной деятельности.

Борьба с терроризмом.

Контрразведывательная деятельность.

Предупреждение и выявление преступлений против нацбезопасности.

Охрана государственной тайны.

Оперативно-розыскная деятельность.

Контрразведывательная защита экономики, недопущение контроля над нашей критической инфраструктурой со стороны компаний, аффилированных к стране-агрессору.

Предупреждению подрывной деятельности иностранных спецслужб в нашем информационном пространстве.

/ Фото: СБУ

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"СБУ должна сместила фокус внимания с расследования того, что уже произошло, на работу на опережение, а именно – недопущение особенно общественно опасных преступлений против национальной безопасности. Это должно стать приоритетом нашей спецслужбы. Предупреждение таких преступлений, как посягательство на территориальную целостность, теракты, диверсии, кибератаки, государственная измена, шпионаж, значительно дешевле обойдется государству, чем ликвидация их последствий", – отметил председатель комитета ВР по нацбезопасности Александр Завитневич.

В свою очередь президент Владимир Зеленский, несмотря на то, что его законопроект об СБУ так и не был принят, приветствовал решение парламента.

"Принятие этого законопроекта приближает Украину к европейскому сообществу. Это важный шаг в реформировании Службы безопасности, когда государство движется вперед на пути либерализации экономики и облегчения ведения бизнеса в Украине", – отметил президент.

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