Рада призначила вибори мера Харкова

На минулих виборах харків'яни обрали Геннадія Кернеса, але він помер і місце стало вакантним

Верховна Рада призначила позачергові вибори мера Харкова, які довелося проводити заново через смерть Геннадія Кернеса. Депутати прийняли відповідний проєкт постанови.

Реклама

Голосування за харківського градоначальника відбудеться 31 жовтня цього року.

Також парламент доручив Центральній виборчій комісії з урахуванням пропозицій відповідної територіальної виборчої комісії визначити в установленому порядку обсяг бюджетних видатків, необхідних для проведення позачергових виборів Харківського міського голови.

В тренді На Прикарпатті та Донбасі стартували довибори в Раду: хто йде в депутати

Кабінету міністрів доручено вжити заходів щодо забезпечення фінансування виборів за рахунок коштів цільової субвенції з державного бюджету України.

Як повідомляли новини "Сьогодні", виконуючий обов'язки харківського міського голови Ігор Терехов нещодавно говорив, що харків'яни повинні вибрати мера якомога швидше. За його словами, керівництво міста готове співпрацювати з тими політичними силами, для яких пріоритетом є покращення умов життя у Харкові, а не гра в політику.

Реклама

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама