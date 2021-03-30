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Рада призначила вибори мера Харкова

30 березня, 19:04

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

На минулих виборах харків'яни обрали Геннадія Кернеса, але він помер і місце стало вакантним

Верховна Рада призначила позачергові вибори мера Харкова, які довелося проводити заново через смерть Геннадія Кернеса. Депутати прийняли відповідний проєкт постанови.

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Голосування за харківського градоначальника відбудеться 31 жовтня цього року.

Також парламент доручив Центральній виборчій комісії з урахуванням пропозицій відповідної територіальної виборчої комісії визначити в установленому порядку обсяг бюджетних видатків, необхідних для проведення позачергових виборів Харківського міського голови.

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Кабінету міністрів доручено вжити заходів щодо забезпечення фінансування виборів за рахунок коштів цільової субвенції з державного бюджету України.

Як повідомляли новини "Сьогодні", виконуючий обов'язки харківського міського голови Ігор Терехов нещодавно говорив, що харків'яни повинні вибрати мера якомога швидше. За його словами, керівництво міста готове співпрацювати з тими політичними силами, для яких пріоритетом є покращення умов життя у Харкові, а не гра в політику.

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вибори Харків Верховна Рада вибори мера

Джерело: Сьогодні

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